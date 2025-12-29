На Кременчуччині за минулий вечір сталися дві пожежі: обійшлося без постраждалих

Пресслужба ДСНС Полтавщини повідомила, що вчора, близько 21.00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у дачному кооперативі «Росинка» Піщанської громади. На місце події прибули рятувальники, вони встановили, що горіла покрівля літньої кухні на площі близько 60 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували, споруду вдалося врятувати від повного знищення. Причина займання з’ясовується.

Того ж вечора, на початку 21.00, пожежа виникла у селі Єристівка Пришибської громади. До гасіння залучалися рятувальники та підрозділ Пришибської місцевої пожежної охорони. Вогонь охопив господарчу споруду на площі 30 квадратних метрів. Пожежу швидко ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що 27 грудня на територіїї Кременчуччини внастлідок пожежі загинула людина.