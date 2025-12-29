У Кременчуці відбувся новорічний бліц-турнір з шахів CHRISTMAS – NEW YEAR BLITZ 2025

У Кременчуці напередодні новорічних свят провели традиційний бліц-турнір з шахів, який зібрав професіоналів та аматорів з кількох міст України
27 грудня в освітньому хабі «Інша Освіта» відбувся щорічний передноворічний шаховий турнір. Участь у ньому взяли шахісти з Кременчука, Житомира та Олександрії.
Змагання проходили з обрахунком міжнародного рейтингу. Учасники зіграли 9 турнірів, за підсумками яких визначили переможців та призерів у різних категоріях.
Результати турніру:
1-ше місце—Володимир Кибкало (8 очок);
2-ге місце—Денис Волков (7,5 очка);
3-тє місце—Тарас Дацук (6,5 очка);
4-те місце—Микита Гетьман (6 очок).
Серед ветеранів найкращі результати показали:
у категорії 65+ —Генадій Ходотов(6 очок);
у категорії 50+ —Михайло Грищенко (5,5 очка).
Також визначили переможців у своїх категоріях.
Серед дівчат перше місце посіла Тетяна Хоменко, друге—Вікторія Сокур, третє—Валерія Євдокимова.
У категорії «до 14 років» переміг Марат Василець, у «до 12 років»—Михайло Кибкало, а серед наймолодших учасників «до 10 років» першим став Гліб Лисенко.
Організаторами турніру виступили Федерація шахів міста Кременчука та освітній хабі «Інша Освіта». Ознайомитися з повними результатами змагань можна за посиланням.
