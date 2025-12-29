ГО "Захист держави"
Кременчук

У Кременчуці відбувся новорічний бліц-турнір з шахів CHRISTMAS – NEW YEAR BLITZ 2025

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 132

 

У Кременчуці напередодні новорічних свят провели традиційний бліц-турнір з шахів, який зібрав професіоналів та аматорів з кількох міст України

27 грудня в освітньому хабі «Інша Освіта» відбувся щорічний передноворічний шаховий турнір. Участь у ньому взяли шахісти з Кременчука, Житомира та Олександрії. 

Змагання проходили з обрахунком міжнародного рейтингу. Учасники зіграли 9 турнірів, за підсумками яких визначили переможців та призерів у різних категоріях.

Результати турніру:

1-ше місцеВолодимир Кибкало (8 очок);

2-ге місце—Денис Волков (7,5 очка);

3-тє місце—Тарас Дацук (6,5 очка);

4-те місце—Микита Гетьман (6 очок).

 

Серед ветеранів найкращі результати показали:

у категорії 65+ Генадій Ходотов(6 очок);

у категорії 50+ —Михайло Грищенко (5,5 очка).

 

Також визначили переможців у своїх категоріях.
Серед дівчат перше місце посіла Тетяна Хоменко, друге—Вікторія Сокур, третє—Валерія Євдокимова.

У категорії «до 14 років» переміг Марат Василець, у «до 12 років»—Михайло Кибкало, а серед наймолодших учасників «до 10 років» першим став Гліб Лисенко.

Організаторами турніру виступили Федерація шахів міста Кременчука та освітній хабі «Інша Освіта». Ознайомитися з повними результатами змагань можна за посиланням.

Нагадаємо, що 22 грудня в Кременчуці відбувся зимовий шаховий турнір, який зібрав юні таланти з області і не тільки.

Більше фото з турніру ТУТ.

Автор: Катерина Животовська
