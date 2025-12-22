Шахи під ялинку: справжнє свято інтелекту в Кременчуці

Новорічний турнір з шахів зібрав юні таланти з усієї області і не тільки

У суботу, 20 грудня, в освітньому хабі «Інша Освіта» панувала неймовірна інтелектуальна атмосфера. Попри зимову погоду, на шахівницях було справді гаряче. Зимовий турнір об’єднав гравців із Кропивницького, Олександрії, Семенівки та вихованців місцевих клубів: СК «Нафтохімік», «Інша Освіта», «Каїсса» та LifeSchool.

Вісім турів напруженої боротьби визначили героїв дня.

Абсолютні лідери турніру:

Володимир Кибкало — 8 очок (безапеляційна перемога!)

Андрій Карпов — 6.5 очок

Олексій Стависький — 6 очок.

Найкращі у своїх категоріях:

Дівчата: Анна Здоровець, Валерія Євдокимова, Христина Зазуляк.

До 16 років: Тимофій Роговий, Максим Поливко, Григорій Шевченко.

До 14 років: Михайло Ходаковський, Мирослав Кухарчук, Віталій Дацук.

До 12 років: Михайло Кибкало, Артем Долинський, Дем’ян Кражан.

До 10 років: Назар Онойко, Гліб Лисенко, Владислав Куберський.

До 8 років: Максим Кузькін, Михайло Філюков, Дамір Лишевський.

— Популяризуємо та розвиваємо шахи разом! Вітаємо всіх учасників і бажаємо нових гучних перемог у сезоні 2026! Дякуємо нашим захисникам ЗСУ за можливість проводити такі свята! — написав на своїй сторінці у Фейсбук Андрій Зазуляк, тренер.