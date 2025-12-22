Шахи під ялинку: справжнє свято інтелекту в Кременчуці

У суботу, 20 грудня, в освітньому хабі «Інша Освіта» панувала неймовірна інтелектуальна атмосфера. Попри зимову погоду, на шахівницях було справді гаряче. Зимовий турнір об’єднав гравців із Кропивницького, Олександрії, Семенівки та вихованців місцевих клубів: СК «Нафтохімік», «Інша Освіта», «Каїсса» та LifeSchool.
Вісім турів напруженої боротьби визначили героїв дня.
Абсолютні лідери турніру:
Найкращі у своїх категоріях:
Дівчата: Анна Здоровець, Валерія Євдокимова, Христина Зазуляк.
До 16 років: Тимофій Роговий, Максим Поливко, Григорій Шевченко.
До 14 років: Михайло Ходаковський, Мирослав Кухарчук, Віталій Дацук.
До 12 років: Михайло Кибкало, Артем Долинський, Дем’ян Кражан.
До 10 років: Назар Онойко, Гліб Лисенко, Владислав Куберський.
До 8 років: Максим Кузькін, Михайло Філюков, Дамір Лишевський.
Більше фото з турніру ТУТ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.