Кременчук, Спорт

Шахи під ялинку: справжнє свято інтелекту в Кременчуці

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 91

 

Новорічний турнір з шахів зібрав юні таланти з усієї області і не тільки

У суботу, 20 грудня, в освітньому хабі «Інша Освіта» панувала неймовірна інтелектуальна атмосфера. Попри зимову погоду, на шахівницях було справді гаряче. Зимовий турнір об’єднав гравців із Кропивницького, Олександрії, Семенівки та вихованців місцевих клубів: СК «Нафтохімік», «Інша Освіта», «Каїсса» та LifeSchool.

Вісім турів напруженої боротьби визначили героїв дня.

Абсолютні лідери турніру:

  • Володимир Кибкало — 8 очок (безапеляційна перемога!)
  • Андрій Карпов — 6.5 очок
  • Олексій Стависький — 6 очок.

 

Найкращі у своїх категоріях:

Дівчата: Анна Здоровець, Валерія Євдокимова, Христина Зазуляк.

До 16 років: Тимофій Роговий, Максим Поливко, Григорій Шевченко.

До 14 років: Михайло Ходаковський, Мирослав Кухарчук, Віталій Дацук.

 

До 12 років: Михайло Кибкало, Артем Долинський, Дем’ян Кражан.

До 10 років: Назар Онойко, Гліб Лисенко, Владислав Куберський.

До 8 років: Максим Кузькін, Михайло Філюков, Дамір Лишевський.

— Популяризуємо та розвиваємо шахи разом! Вітаємо всіх учасників і бажаємо нових гучних перемог у сезоні 2026! Дякуємо нашим захисникам ЗСУ за можливість проводити такі свята! — написав на своїй сторінці у Фейсбук Андрій Зазуляк, тренер.

Більше фото з турніру ТУТ.


ПО ТЕМІ:

Шахи в темряві — у Кременчуці відбувся відкритий кубок «Каїсси»

У Кременчуці відбулися осінні кваліфікаційні турніри з шахів

У Кременчуці відбулися перші змагання нового навчального року з шахів.

Автор: Мирослава Українська
Теги: шахи змагання
