На Полтавщині зафіксували незаконну вирубку дерев: збитки склали понад 600 тис. грн

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 88

На Полтавщині невідомі незаконно зрубила 180 дерев: збитки сягнули понад 600 тисяч гривень. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції центрального округу.

Відомо, що екологи виявили масштабну порубку дерев поблизу села Світлогірське Кобеляцької територіальної громади Полтавського району.

Фахівці оцінили завдані довкіллю збитки у 666 тисяч 382 гривень. Інформацію про правопорушення передали до правоохоронних органів для подальшого розслідування.

У Держекоінспекції також повідомили, що з 12 по 18 грудня 2025 року по всій Україні провели 411 перевірок, за результатами яких склали 365 адміністративних протоколів. Сума накладених штрафів за цей період становила 73 тисяч гривень, а до державного бюджету надійшло 76 тисяч гривень, зокрема за раніше виписаними санкціями. Загальні збитки від порушень природоохоронного законодавства за тиждень оцінили у 1 мільйон 354 тисяч гривень, ще на 650 тисяч гривень подали претензії та позови. Загалом порушники відшкодували 2 мільйони 841 тисяч гривень — добровільно або за рішеннями судів.

Нагадаємо, восени шістьох полтавців звинувачували у незаконній вирубці деревини у лісосмугах. Збитки громадам оцінили у 4,3 млн грн.