У Кременчуці відбулися перші змагання нового навчального року з шахів

Осінні кваліфікаційні турніри з шахів 2025 з нормою виконання 4 (1-го юнацького) та 3 розряду пройшли минулими вихідними, 18-19 жовтня, у Кременчуці. Це перші змагання нового навчального року.
Проходили вони в освітньому хабі «Інша Освіта», де панувала тепла осіння атмосфера, дух суперництва та любов до шахів.
Змагалися у двох групах — відповідно до своїх шахових розрядів вихованці клубів: СК «Нафтохімік», «Інша Освіта» Learn Dream School, «Каїсса».
Єгор Козіс набрав 8/9 (СК «Нафтохімік»), Владислав Куберський — 7.5 («Каїсса»), Захар Осташевський — 5.5 (СК «Нафтохімік»), Ігор Макаренко — 5 («Каїсса»).
Серед дівчат найкращою стала Тетяна Горб — 3.5 (СК «Нафтохімік»).
Наймолодший учасник змагань: Іван Лущенков, 2018 р. н.
Відзначені солодкими подарунками: Нікіта Затинацький, Владислав Марченко, Петро Григор’єв, Савва Смахтін.
Кваліфікаційний турнір на четвертий розряд (1-й юнацький) — три виконання норми.
Це: Матвій Таратайко — 9 із 10 («Каїсса»), Тім Оловятенко — 7 («Каїсса»), Демід Савріко — 6 («Learn and Dream»), Андрій Кабаченко — 3.5 (СК «Нафтохімік»). Серед дівчат: Мілана Ліщимовська — 4.5 (СК «Нафтохімік»). Наймолодший учасник: Фадій Смахтін, 2020 р. н.
