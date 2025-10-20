У Кременчуці відбулися перші змагання нового навчального року з шахів

Осінні кваліфікаційні турніри з шахів 2025 з нормою виконання 4 (1-го юнацького) та 3 розряду пройшли минулими вихідними, 18-19 жовтня, у Кременчуці. Це перші змагання нового навчального року.

Проходили вони в освітньому хабі «Інша Освіта», де панувала тепла осіння атмосфера, дух суперництва та любов до шахів.

Змагалися у двох групах — відповідно до своїх шахових розрядів вихованці клубів: СК «Нафтохімік», «Інша Освіта» Learn Dream School, «Каїсса».

— В кваліфікаційному турніру на третій розряд маємо дві виконані норми! — зазначив тренер Андрій Зазуляк.

Єгор Козіс набрав 8/9 (СК «Нафтохімік»), Владислав Куберський — 7.5 («Каїсса»), Захар Осташевський — 5.5 (СК «Нафтохімік»), Ігор Макаренко — 5 («Каїсса»).

Серед дівчат найкращою стала Тетяна Горб — 3.5 (СК «Нафтохімік»).

Наймолодший учасник змагань: Іван Лущенков, 2018 р. н.

Відзначені солодкими подарунками: Нікіта Затинацький, Владислав Марченко, Петро Григор’єв, Савва Смахтін.

Кваліфікаційний турнір на четвертий розряд (1-й юнацький) — три виконання норми.

Це: Матвій Таратайко — 9 із 10 («Каїсса»), Тім Оловятенко — 7 («Каїсса»), Демід Савріко — 6 («Learn and Dream»), Андрій Кабаченко — 3.5 (СК «Нафтохімік»). Серед дівчат: Мілана Ліщимовська — 4.5 (СК «Нафтохімік»). Наймолодший учасник: Фадій Смахтін, 2020 р. н.

— Вітаємо всіх учасників і бажаємо нових перемог у сезоні 2025–2026! Популяризуємо та розвиваємо шахи разом!