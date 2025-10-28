У Кременчуці відбулися осінні кваліфікаційні турніри з шахів

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 76

З 25 по 27 жовтня в освітньому хабі «Інша Освіта» у Кременчуці відбулися осінні кваліфікаційні турніри з шахів. У змаганнях взяли участь вихованці шахових клубів СК «Нафтохімік», «Інша Освіта» та «Каїсса».

У межах змагань відбулися два турніри:

Турнір серед шахістів 3-го розряду

Норму виконання (7,5 очок із 10) вдалося досягти: Єгор Козіс — 7,5 (виконав 2-й розряд) Кирило Лішайов — 6 Христина Зазуляк — 5,5



Турнір серед шахістів 1–2 розрядів

Норму (6 очок із 10) виконали: Михайло Кибкало — 7,5 Максим Поливко — 6,5 Денис Грінченко — 6

Серед гравців 2-го розряду найкращий результат показав Григорій Шевченко — 3,5



Організатором виступила Федерація шахів м. Кременчука за підтримки СК «Нафтохімік» та «Іншої Освіти».

Після оголошення результатів переможці та призери отримали нагороди та солодкі призи.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці відбулися перші змагання нового навчального року з шахів.