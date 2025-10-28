З 25 по 27 жовтня в освітньому хабі «Інша Освіта» у Кременчуці відбулися осінні кваліфікаційні турніри з шахів. У змаганнях взяли участь вихованці шахових клубів СК «Нафтохімік», «Інша Освіта» та «Каїсса».
У межах змагань відбулися два турніри:
Турнір серед шахістів 3-го розряду
Норму виконання (7,5 очок із 10) вдалося досягти:
Єгор Козіс — 7,5 (виконав 2-й розряд)
Кирило Лішайов — 6
Христина Зазуляк — 5,5
Турнір серед шахістів 1–2 розрядів
Норму (6 очок із 10) виконали:
Михайло Кибкало — 7,5
Максим Поливко — 6,5
Денис Грінченко — 6
Серед гравців 2-го розряду найкращий результат показав Григорій Шевченко — 3,5
Організатором виступила Федерація шахів м. Кременчука за підтримки СК «Нафтохімік» та «Іншої Освіти».
Після оголошення результатів переможці та призери отримали нагороди та солодкі призи.
