Кременчук, Спорт

Шахи в темряві — у Кременчуці відбувся відкритий кубок «Каїсси»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 156

Змагання проходили в вісім турів за швейцарською системою

У суботу, 8 листопада, після жахливого нічного удару по Кременчуку, відбулися змагання відкритого кубку ШШК «Каїсса» з бліцу. У змаганнях взяли участь 24 юних шахіста з Кременчука та Світловодська.

Змагання проходили в вісім турів за швейцарською системою. Кожному учаснику давалося п’ять хвилин на партію з додаванням трьох секунд за зроблений хід.

Більш досвідчені юні шахісти, які вже мали третій розряд, довели свою перевагу, зайнявши перші чотири місця.

Кращий серед них — Валентин Матвієнко, який лідирував з першого по останній тур, переміг усіх супротивників, маючи перевагу по ходу партій, отримав кубок та павербанк.

Гість зі Світловодська четвертого розряду, Богдан Сахаровський, мав зайвого прохідного пішака проти лідера, але розгубився та програв. Проте, в підсумку, з п'ятьма з половиною балами став кращим серед 4-х розрядів та отримав кубок.

Слідом за ним, на наступних місцях Ігор Макаренко та Петро Григор'єв.
 Також серед дівчат кращими стали світловодчанки: Вікторія Токарчук зайняла перше місце та Софія Дударєва — третє, котрі випередили кременчужанку Мію Комар.
За друге та третє місце в загальному заліку боролися три учасника третього розряду, два з котрих Віталій Дацюк і Ярослав Свенцицький зіграли внічию. В той же час Ярослав переміг в очній зустрічі Кирила Лишайова, став третім з шістьма очками при двох нічиїх та залишив Кирила на четвертому місці.

Також внічию закінчилась партія В. Дацюка та К. Лишайова, але для Віталія це була єдина нічия в цих змаганнях, тому він піднявся на другу сходинку з п'ятьма очками.
 Серед безрозрядників кращим, з 4,5 очками, став Роман Новосел. Доволі несподіваною в цій категорії другим став з 4-ма очками Дамір Лишевський, котрий лише півроку займається шахами. На третьому місці — Микита Мороз.
Усі учасники змагань отримали солодкі призи, а переможці, разом з грамотами та медалями — ліхтарики, які не стали зайвими в темряві яка поступово наближається.

Автор: Мирослава Українська
Теги: шахи змагання Каїса
