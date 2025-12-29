Минулого тижня патрульна поліція виявила у Кременчуці 20 водіїв з ознаками сп’яніння

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 74

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня (з 22 по 28 грудня):

опрацювали 416 викликів від громадян;

затримали 15 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння;

оформили 756 адміністративних матеріалів, із яких 727 — за порушення правил дорожнього руху.

— Якщо ви стали очевидцем правопорушення чи злочину — телефонуйте на 112 або 102! — закликають в патрульній поліції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що 23 грудня Крюківський райсуд Кременчука визнав місцевого жителя винним за ч. 1 ст. 382 КК України (умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили). Його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності. Попри заборону, він продовжував керувати автівкою. У вироку вказано, що у 2024–2025 роках чоловіка притягували до адміністративної відповідальності за керування без права керування та за водіння з ознаками сп’яніння. Серед іншого, суди призначали йому штрафи та позбавляли права керування на тривалі строки.

Нещодавно ми писали, як водіям правильно сплачувати штраф за порушення ПДР та за яких умов він зменшується удвічі.