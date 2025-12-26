ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці засудили водія, який попри заборону знову сідав за кермо

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 166

 

23 грудня у Кременчуці суд затвердив угоду з обвинуваченим у невиконанні рішення суду: чоловік, якого раніше позбавили водійських прав, продовжував їздити містом

Крюківський районний суд Кременчука 23 грудня визнав місцевого жителя винним за ч.1 ст. 382 КК України (умисне невиконання постанови суду, що набрала законної сили). Його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності. Попри заборону, він продовжував керувати. Про це стало відомо з вироку суду.

Вказано, що у 2024–2025 роках чоловіка притягували до адміністративної відповідальності за керування без права керування та за водіння з ознаками сп’яніння. Серед іншого, суди призначали йому штрафи та позбавляли права керування на тривалі строки.

Попри заборону, він, за матеріалами справи, продовжував керувати. Зокрема, патрульні зупиняли його в Кременчуці 9, 10 і 11 серпня, а також 22 вересня 2025 року. У цих випадках поліцейські складали протоколи, зокрема за керування особою, позбавленою права керування, та за керування з ознаками наркотичного сп’яніння (повторно протягом року).

Йому призначили 1 рік позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на 1 рік. На цей час чоловік має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Суд також врахував, що обвинувачений розкаявся і зробив благодійний внесок на підтримку ЗСУ — 10 тис. грн.

Вирок ухвалили після того, як суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором і обвинуваченим.

Нагадаємо, у жовтні у Кременчуцькій прокуратурі зазначали, що з початку 2025 року до суду вже направили 10 обвинувальних актів за аналогічними фактами. Для порівняння — протягом усього 2024 року таких справ було лише чотири, вказує керівник прокуратури Олег Балаєв.

