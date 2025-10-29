Попри заборони, знову їздив п’яним: у Кременчуці водію загрожує тюрма

Протягом року житель Кременчука неодноразово порушував рішення суду, який позбавив його права керувати транспортними засобами. Тепер чоловік постане перед судом уже за кримінальною статтею.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів керівник окружної прокуратури Олег Балаєв.

За його словами, у лютому 2024 року суд визнав кременчуківця винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (стаття 130 КУпАП) та позбавив його права керування на один рік. Попри це, чоловік продовжив сідати за кермо.

Протягом року патрульні неодноразово зупиняли його під час керування авто без права на це. За кожен випадок поліція складала адміністративні протоколи за частиною 5 статті 126 КУпАП (повторне керування особою, позбавленою права). Суд щоразу визнавав порушника винним, призначав штрафи та продовжував строк позбавлення права керування — зрештою до п’яти років.

Попри це, чоловік і далі ігнорував рішення суду, розповів Балаєв. Слідчі Кременчуцького райуправління поліції повідомили йому про підозру за ч.1 ст. 382 КК України (умисне невиконання судового рішення). Прокурори скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Кременчуцькій прокуратурі зазначають, що з початку 2025 року до суду вже направили 10 обвинувальних актів за аналогічними фактами. Для порівняння — протягом усього 2024 року таких справ було лише чотири, вказує керівник прокуратури.

Керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв. Фото: Артем Коваленко

— Впевнені, що лише таким шляхом люди зрозуміють, що якщо вони не виконують рішення суду про заборону керування транспортними засобами, то відповідно вони понесуть кримінальну відповідальність за вказані дії, — повідомили у прокуратурі.

