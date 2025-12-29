На Миргородщині чоловік на автівці буксирував санчата — травмувалася неповнолітня дівчина

У селі Вирішальне Миргородського району 15-річна дівчина отримала тілесні ушкодження під час катання на санчатах. Про це до відділення №2 (Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 28 грудня близько 10.00 повідомили медики. Поліція розпочала розслідування.

Як зазначають у пресслужбі Головного управління НПУ в Полтавській області, отримавши інформацію про травмування неповнолітньої дитини, на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що 27 грудня близько 23.00 місцевий 21-річний юнак причепив до фаркопфа автомобіля санчата із пасажирами та буксирував їх по снігу. Унаслідок небезпечних дій неповнолітня дівчина зазнала серйозних травм. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу міста Полтави, де їй надають необхідну допомогу.

За даним фактом слідчі Миргородщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Поліція Полтавщини закликає громадян дотримуватися правил безпеки та не ризикувати життям.

Правоохоронці нагадують, що:

категорично заборонено використовувати транспортні засоби для буксирування санчат, тюбінгів чи інших засобів для розваг;

зимові ігри мають відбуватися лише у спеціально безпечних місцях, подалі від доріг;

дорослі несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей;

необдумані розваги можуть призвести до тяжких наслідків і кримінальної відповідальності.

