ГО "Захист держави"
Мирні переговори залишаються актуальними для українців – соціологічне опитування
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Миргородщині чоловік на автівці буксирував санчата — травмувалася неповнолітня дівчина

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 2

 

Поліція розслідує обставини справи — відкрито кримінальне провадження

У селі Вирішальне Миргородського району 15-річна дівчина отримала тілесні ушкодження під час катання на санчатах. Про це до відділення №2 (Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції 28 грудня близько 10.00 повідомили медики. Поліція розпочала розслідування.

Як зазначають у пресслужбі Головного управління НПУ в Полтавській області, отримавши інформацію про травмування неповнолітньої дитини, на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що 27 грудня близько 23.00 місцевий 21-річний юнак причепив до фаркопфа автомобіля санчата із пасажирами та буксирував їх по снігу. Унаслідок небезпечних дій неповнолітня дівчина зазнала серйозних травм. Потерпілу госпіталізували до медичного закладу міста Полтави, де їй надають необхідну допомогу.

За даним фактом слідчі Миргородщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Поліція Полтавщини закликає громадян дотримуватися правил безпеки та не ризикувати життям.

Правоохоронці нагадують, що:

  • категорично заборонено використовувати транспортні засоби для буксирування санчат, тюбінгів чи інших засобів для розваг;
  • зимові ігри мають відбуватися лише у спеціально безпечних місцях, подалі від доріг;
  • дорослі несуть відповідальність за життя і здоров’я дітей;
  • необдумані розваги можуть призвести до тяжких наслідків і кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Миргороді внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 47-річний чоловік.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини неповнолітня травмування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх