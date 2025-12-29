У Миргороді під час пожежі в житловому будинку загинула людина

Учора, 28 грудня, близько 07.50 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Озерній у місті Миргороді. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління НПУ в Полтавській області.

Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Миргородщини, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Після повної ліквідації пожежі у приміщенні виявили 47-річного мешканця будинку без ознак життя. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідчим підрозділом поліції Миргородщини розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлює слідство.

