Надзвичайні новини, Полтавщина

У Миргороді під час пожежі в житловому будинку загинула людина

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 93

 

Поліція та рятувальники встановлюють обставини події

Учора, 28 грудня, близько 07.50 до Миргородського райвідділу поліції надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Озерній у місті Миргороді. Поліція розпочала розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління НПУ в Полтавській області.

Отримавши повідомлення, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Миргородщини, спеціалісти-криміналісти та рятувальники. Після повної ліквідації пожежі у приміщенні виявили 47-річного мешканця будинку без ознак життя. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Слідчим підрозділом поліції Миргородщини розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події встановлює слідство.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що на Кременчуччині за минулий вечір сталися дві пожежі: обійшлося без постраждалих.

Ми також повідомляли, що Нацполіція ліквідувала масштабний канал нелегального збуту зброї, який організував мешканець Полтавщини.

Автор: Віктор Крук
