Вже не 2 мільйони: хто й скільки отримає з громадських організацій

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Фінансування зменшилося на 700 тисяч гривень, також зменшилася кількість громадських організацій, які отримували кошти

Згідно з розподілом асигнувань, на фінансову підтримку статутної діяльності громадських об’єднань виділять близько 1,3 мільйони гривень, а саме 1 311 500 гривень, що на 606 229 гривень менше, ніж минулого року. Крім зменшення суми скоротилася кількість громадських організацій, які мають отримати фінансування з міського бюджету.





Зникли зі списку:

«Кременчуцьке міське товариство інвалідів-автомобілістів» (керівник Григорій Шовковий)

Кременчуцьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих (Юрій Гришин)

Громадська організація «На крилах надії України» (Костянтин Кууск)

Громадська організація «Нове серце» (Анатолій Марченко)

Громадська організація « Армія нескорених» (Олег Бажан)





Додалися дві нові громадські організації:

Громадська організація «Кременчуцька міська організація глухих»

Громадська організація «Асоціація інвалідів дитинства «Новий дім»





Найбільша частка коштів, як і минулого року, виділяється для Міської організації ветеранів (керівник Віталій Сельцов) - 260 000 гривень, а також 180 500 гривень для ГО «АТО-Майдан-Кременчук» (керівник Леонід Харченко).









Розподіл асигнувань на фінансову підтримку статутної діяльності громадських об’єднань на 2019 рік



