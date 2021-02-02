Вже не 2 мільйони: хто й скільки отримає з громадських організацій

Фінансування зменшилося на 700 тисяч гривень, також зменшилася кількість громадських організацій, які отримували кошти
Згідно з розподілом асигнувань, на фінансову підтримку статутної діяльності громадських об’єднань виділять близько 1,3 мільйони гривень, а саме 1 311 500 гривень, що на 606 229 гривень менше, ніж минулого року. Крім зменшення суми скоротилася кількість громадських організацій, які мають отримати фінансування з міського бюджету.
Найбільша частка коштів, як і минулого року, виділяється для Міської організації ветеранів (керівник Віталій Сельцов) - 260 000 гривень, а також 180 500 гривень для ГО «АТО-Майдан-Кременчук» (керівник Леонід Харченко).
|
№ п/п
|
Назва громадського об’єднання
|
Керівник громадського об’єднання
|
Сума згідно з програмою, грн
|
Сума до затвер –дження, грн
|
Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 - 2023 роки
|
1.
|
Кременчуцька міська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій
|
Гонза
Борис
Іванович
|
165241
|
72000
|
2.
|
Кременчуцьке міське товариство інвалідів Полтавської обласної організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»
|
Кунавіна Катерина Геннадіївна
|
113539
|
60000
|
3.
|
Кременчуцька міськрайонна громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України»
|
Бокарев Микола Іванович
|
61159
|
48000
|
4.
|
Адаптаційно-реабілітаційний оздоровчий клуб інвалідів
|
Бринчик
Ольга
Федорівна
|
29353
|
18000
|
5.
|
Громадська організація Кременчуцьке відділення Міжнародного Союзу колишніх малолітніх в’язнів фашизму
|
Алєксєєва
Ангеліа
Карлівна
|
28012
|
6000
|
6.
|
Кременчуцький осередок Полтавської обласної громадської організації «Захист дітей війни»
|
Зоценко
Зінаїда
Василівна
|
33359
|
12000
|
7.
|
Громадська організація Міська організація ветеранів
|
Сельцов
Віталій Олександрович
|
348637
|
260000
|
8.
|
Громадське об’єднання «Чорнобильсько-Афганський Союз»
|
Жовтобрюх Олексій Володимирович
|
50038
|
22000
|
9.
|
Громадська організація «Спілка Самаритян України Кременчуцьке об'єднання»
|
Литвиненко Микола Миколайович
|
211106
|
67000
|
10.
|
Всеукраїнська молодіжна громадська організація творчої молоді та інвалідів «Струни серця»
|
Чирва
Сергій
Іванович
|
152460
|
10000
|
11.
|
Громадська організація «Кременчуцька міська організація глухих»
|
Сірченко Геннадій Миколайович
|
244717
|
20000
|
12.
|
Громадська організація «Асоціація інвалідів дитинства «Новий дім»
|
Жила Вікторія Миколаївна
|
125000
|
5000
|
Разом:
|
1562621
|
600000
|
Міська комплексна програма «Захисник України» на 2021 - 2023 роки
|
1.
|
Кременчуцька спілка ветеранів війни в Афганістані
|
Маренич Віктор Андрійович
|
211271
|
120000
|
2.
|
Громадська організація «Об’єднання ветеранів Збройних Сил, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників локальних конфліктів і миротворчих сил «Гвардія»
|
Яцук Едуард Анатолійович
|
111195
|
82000
|
3.
|
Громадська організація «Об’єднання учасників та ветеранів АТО Кременчука»
|
Махоркін Володимир Вікторович
|
338563
|
51000
|
4.
|
Відокремлений підрозділ громадської організації «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій» в Полтавській області, м. Кременчук (ВП ГО «ВС УАТО, БДММ»)
|
Лукіянчук Анатолій Анатолійович
|
201027
|
21000
|
5.
|
Громадська організація «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство» (Громадська організація «Бойове братство»
|
Фещенко Олег Володимирович
|
166793
|
85000
|
6.
|
Громадська організація «АТО-Майдан-Кременчук»
|
Харченко
Леонід
Юхимович
|
484884
|
180500
|
7.
|
Громадська організація «Спілка воїнів-інтернаціоналістів та інвалідів»
|
Карманов Олександр Миколайович
|
59501
|
31000
|
8.
|
Громадська організація «Спілка воїнів-інтернаціоналістів Автозаводського району міста Кременчука «ІНТЕР»
|
Гонза Борис Іванович
|
42112
|
16000
|
9.
|
Громадська організації «Захисник Нації»
|
Тарануха Євгеній Миколайович
|
232996
|
35000
|
10.
|
Громадська організація «Футбольний клуб «Кремінь-АТО»
|
Шабельник Юрій Вікторович
|
108911
|
90000
|
Разом:
|
1957253
|
711500
|
УСЬОГО:
|
3519874
|
1311500