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Вже не 2 мільйони: хто й скільки отримає з громадських організацій

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 245

 

Фінансування зменшилося на 700 тисяч гривень, також зменшилася кількість громадських організацій, які отримували кошти

Згідно з розподілом асигнувань, на фінансову підтримку статутної діяльності громадських об’єднань виділять близько 1,3 мільйони гривень, а саме 1 311 500 гривень, що на 606 229 гривень менше, ніж минулого року. Крім зменшення суми скоротилася кількість громадських організацій, які мають отримати фінансування з міського бюджету.


Зникли зі списку:

  • «Кременчуцьке міське товариство інвалідів-автомобілістів» (керівник Григорій Шовковий)
  • Кременчуцьке учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих (Юрій Гришин) 
  • Громадська організація «На крилах надії України» (Костянтин Кууск) 
  • Громадська організація «Нове серце» (Анатолій Марченко) 
  • Громадська організація « Армія нескорених» (Олег Бажан) 


Додалися дві нові громадські організації:

  • Громадська організація «Кременчуцька міська організація глухих»
  • Громадська організація «Асоціація інвалідів дитинства «Новий дім»


Найбільша частка коштів, як і минулого року, виділяється для Міської організації ветеранів (керівник Віталій Сельцов) - 260 000 гривень, а також 180 500 гривень для ГО «АТО-Майдан-Кременчук» (керівник Леонід Харченко). 


Як 2 мільйони гривень поділили між громадськими організаціями Кременчука


Розподіл асигнувань на фінансову підтримку статутної діяльності громадських об’єднань на 2019 рік

№ п/п

Назва громадського об’єднання

Керівник громадського об’єднання

Сума згідно з програмою, грн

Сума до затвер –дження, грн

Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 - 2023 роки

1.

Кременчуцька міська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій

Гонза

Борис

Іванович

165241

72000

2.

Кременчуцьке міське товариство інвалідів Полтавської обласної організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

Кунавіна Катерина Геннадіївна

113539

60000

3.

Кременчуцька міськрайонна громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України»

Бокарев Микола Іванович

61159

48000

4.

Адаптаційно-реабілітаційний оздоровчий клуб інвалідів

Бринчик

Ольга

Федорівна

29353

18000

5.

Громадська організація Кременчуцьке відділення Міжнародного Союзу колишніх малолітніх в’язнів фашизму

Алєксєєва

Ангеліа

Карлівна

28012

6000

6.

Кременчуцький осередок Полтавської обласної громадської організації «Захист дітей війни»

Зоценко

Зінаїда

Василівна

33359

12000

7.

Громадська організація Міська організація ветеранів

Сельцов

Віталій Олександрович

348637

260000

8.

Громадське об’єднання «Чорнобильсько-Афганський Союз»

Жовтобрюх Олексій Володимирович

50038

22000

9.

Громадська організація «Спілка Самаритян України Кременчуцьке об'єднання»

Литвиненко Микола Миколайович

211106

67000

10.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація творчої молоді та інвалідів «Струни серця»

Чирва

Сергій

Іванович

152460

10000

11.

Громадська організація «Кременчуцька міська організація глухих»

Сірченко Геннадій Миколайович

244717

20000

12.

Громадська організація «Асоціація інвалідів дитинства «Новий дім»

Жила Вікторія Миколаївна

125000

5000

Разом:

1562621

600000

Міська комплексна програма «Захисник України» на 2021 - 2023 роки

1.

Кременчуцька спілка ветеранів війни в Афганістані

Маренич Віктор Андрійович

211271

120000

2.

Громадська організація «Об’єднання ветеранів Збройних Сил, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників локальних конфліктів і миротворчих сил «Гвардія»

Яцук Едуард Анатолійович

111195

82000

3.

Громадська організація «Об’єднання учасників та ветеранів АТО Кременчука»

Махоркін Володимир Вікторович

338563

51000

4.

Відокремлений підрозділ громадської організації «Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій» в Полтавській області, м. Кременчук (ВП ГО «ВС УАТО, БДММ»)

Лукіянчук Анатолій Анатолійович

201027

21000

5.

Громадська організація «Об’єднання ветеранів війни та військових конфліктів «Бойове братство» (Громадська організація «Бойове братство»

Фещенко Олег Володимирович

166793

85000

6.

Громадська організація «АТО-Майдан-Кременчук»

Харченко

Леонід

Юхимович

484884

180500

7.

Громадська організація «Спілка воїнів-інтернаціоналістів та інвалідів»

Карманов Олександр Миколайович

59501

31000

8.

Громадська організація «Спілка воїнів-інтернаціоналістів Автозаводського району міста Кременчука «ІНТЕР»

Гонза Борис Іванович

42112

16000

9.

Громадська організації «Захисник Нації»

Тарануха Євгеній Миколайович

232996

35000

10.

Громадська організація «Футбольний клуб «Кремінь-АТО»

Шабельник Юрій Вікторович

108911

90000

Разом:

1957253

711500

УСЬОГО:

3519874

1311500
0
Автор: Альона Душенко
Теги: громадська організація

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