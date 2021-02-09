За добу COVID-19 виявили у 3 409 українців, на Полтавщині – у 132

Одужало за добу 7 768 осіб
3 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 046 осіб;
- летальних випадків – 163;
- одужало – 7 768 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 253 055 осіб;
- одужало – 1 092 376 осіб;
- летальних випадків – 23 934;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238), та Запорізькій (214) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 297 випадків;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 111 випадків;
- Дніпропетровська область – 120 випадків;
- Донецька область – 98 випадків;
- Житомирська область – 61 випадок;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 214 випадків;
- Івано-Франківська область – 410 випадків;
- Київська область – 150 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 36 випадків;
- Львівська область – 117 випадків;
- Миколаївська область – 37 випадків;
- Одеська область – 115 випадків;
- Полтавська область – 132 випадки;
- Рівненська область – 103 випадки;
- Сумська область – 48 випадків;
- Тернопільська область – 105 випадків;
- Харківська область – 188 випадків;
- Херсонська область – 50 випадків;
- Хмельницька область – 136 випадків;
- Черкаська область – 108 випадків;
- Чернівецька область – 191 випадок;
- Чернігівська область – 30 випадків.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 204 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 40 909 (+145) жителів області, продовжують лікування 2 365 людей, зокрема 88 дітей.
Всього зареєстровано 930 летальних випадків, нових – 6 (Глобинський район – 2; Полтава; Зінківський, Карлівський, Полтавський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 132.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 048 (+35),
- Кременчук – 5 705 (+6),
- Горішні Плавні – 2 250 (+3),
- Полтавський район – 1 804 (+3),
- Миргород – 1 685,
- Лубни – 1 371 (+6),
- Лохвицький район – 1 133 (+2),
- Зіньківський район – 1 020,
- Карлівський район – 911 (+2),
- Пирятинський район – 793,
- Котелевський район – 777 (+1),
- Новосанжарський район – 749,
- Глобинський район – 701 (+3),
- Кременчуцький район – 684,
- Диканський район – 637,
- Шишацький район – 616 (+11),
- Миргородський район – 613,
- Хорольський район – 569 (уточнено),
- Кобеляцький район – 568 (+2),
- Гадяч – 526 (+4),
- Решетилівський район – 526 (+2),
- Машівський район – 484 (+23),
- Чутівський район – 479 (+24),
- Семенівський район – 430,
- Великобагачанський район – 419,
- Козельщинський район – 346,
- Гадяцький район – 323 (+2),
- Лубенський район – 307 (+1),
- Оржицький район – 254 (+3),
- Гребінківський район – 253,
- Чорнухинський район – 223.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.