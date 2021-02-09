За добу COVID-19 виявили у 3 409 українців, на Полтавщині – у 132

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3 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 046 осіб;

летальних випадків – 163;

одужало – 7 768 осіб;

здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 253 055 осіб;

одужало – 1 092 376 осіб;

летальних випадків – 23 934;

проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238), та Запорізькій (214) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 297 випадків;

Вінницька область – 271 випадок;

Волинська область – 111 випадків;

Дніпропетровська область – 120 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 61 випадок;

Закарпатська область – 238 випадків;

Запорізька область – 214 випадків;

Івано-Франківська область – 410 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 36 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 115 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 103 випадки;

Сумська область – 48 випадків;

Тернопільська область – 105 випадків;

Харківська область – 188 випадків;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 136 випадків;

Черкаська область – 108 випадків;

Чернівецька область – 191 випадок;

Чернігівська область – 30 випадків.





Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 204 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 40 909 (+145) жителів області, продовжують лікування 2 365 людей, зокрема 88 дітей.





Всього зареєстровано 930 летальних випадків, нових – 6 (Глобинський район – 2; Полтава; Зінківський, Карлівський, Полтавський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 132.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 17 048 (+35),

Кременчук – 5 705 (+6),

Горішні Плавні – 2 250 (+3),

Полтавський район – 1 804 (+3),

Миргород – 1 685,

Лубни – 1 371 (+6),

Лохвицький район – 1 133 (+2),

Зіньківський район – 1 020,

Карлівський район – 911 (+2),

Пирятинський район – 793,

Котелевський район – 777 (+1),

Новосанжарський район – 749,

Глобинський район – 701 (+3),

Кременчуцький район – 684,

Диканський район – 637,

Шишацький район – 616 (+11),

Миргородський район – 613,

Хорольський район – 569 (уточнено),

Кобеляцький район – 568 (+2),

Гадяч – 526 (+4),

Решетилівський район – 526 (+2),

Машівський район – 484 (+23),

Чутівський район – 479 (+24),

Семенівський район – 430,

Великобагачанський район – 419,

Козельщинський район – 346,

Гадяцький район – 323 (+2),

Лубенський район – 307 (+1),

Оржицький район – 254 (+3),

Гребінківський район – 253,

Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.



