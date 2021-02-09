Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 3 409 українців, на Полтавщині – у 132

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 213

 

Одужало за добу 7 768 осіб

3 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 244 дитини та 298 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 046 осіб;
  • летальних випадків – 163;
  • одужало – 7 768 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 43 767 (зокрема методом ПЛР – 27 795, методом ІФА – 15 972).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 253 055 осіб;
  • одужало – 1 092 376 осіб;
  • летальних випадків – 23 934;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 447 576.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (410), м. Київ (297), Вінницькій (271), Закарпатській (238), та Запорізькій (214) областях.


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 297 випадків;
  • Вінницька область – 271 випадок;
  • Волинська область – 111 випадків;
  • Дніпропетровська область – 120 випадків;
  • Донецька область – 98 випадків;
  • Житомирська область – 61 випадок;
  • Закарпатська область – 238 випадків;
  • Запорізька область – 214 випадків;
  • Івано-Франківська область – 410 випадків;
  • Київська область – 150 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 36 випадків;
  • Львівська область – 117 випадків;
  • Миколаївська область – 37 випадків;
  • Одеська область – 115 випадків;
  • Полтавська область – 132 випадки;
  • Рівненська область – 103 випадки;
  • Сумська область – 48 випадків;
  • Тернопільська область – 105 випадків;
  • Харківська область – 188 випадків;
  • Херсонська область – 50 випадків;
  • Хмельницька область – 136 випадків;
  • Черкаська область – 108 випадків;
  • Чернівецька область – 191 випадок;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 204 випадки захворювання на COVID-19.


Одужали 40 909 (+145) жителів області, продовжують лікування 2 365 людей, зокрема 88 дітей.


Всього зареєстровано 930 летальних випадків, нових – 6 (Глобинський район – 2; Полтава; Зінківський, Карлівський, Полтавський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 132.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 048 (+35),
  • Кременчук – 5 705 (+6),
  • Горішні Плавні – 2 250 (+3),
  • Полтавський район – 1 804 (+3),
  • Миргород – 1 685,
  • Лубни – 1 371 (+6),
  • Лохвицький район – 1 133 (+2),
  • Зіньківський район – 1 020,
  • Карлівський район – 911 (+2),
  • Пирятинський район – 793,
  • Котелевський район – 777 (+1),
  • Новосанжарський район – 749,
  • Глобинський район – 701 (+3),
  • Кременчуцький район – 684,
  • Диканський район – 637,
  • Шишацький район – 616 (+11),
  • Миргородський район – 613,
  • Хорольський район – 569 (уточнено),
  • Кобеляцький район – 568 (+2),
  • Гадяч – 526 (+4),
  • Решетилівський район – 526 (+2),
  • Машівський район – 484 (+23),
  • Чутівський район – 479 (+24),
  • Семенівський район – 430,
  • Великобагачанський район – 419,
  • Козельщинський район – 346,
  • Гадяцький район – 323 (+2),
  • Лубенський район – 307 (+1),
  • Оржицький район – 254 (+3),
  • Гребінківський район – 253,
  • Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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