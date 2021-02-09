Назар Щербина посів третю сходинку п'єдесталу, а Анастасія Говорушко ввійшла в п'ятірку найшвидших учасників
Учні ліцею «Політ» відзначилися на змаганнях зі швидкісного складання кубика Рубіка. Допис про досягнення кременчужан з'явився на сторінці у фейсбуці цього навчального закладу.
У листопаді 2020 року Полтавське обласне об'єднання КФВС МОН України провело онлайн-змагання зі швидкісного складання кубика Рубіка «3х3».
Одинадцятикласник ліцею «Політ» Назар Щербина став призером, посівши третю сходинку п'єдесталу, а восьмикласниця Анастасія Говорушко ввійшла в п'ятірку найкращих та найшвидших учасників.