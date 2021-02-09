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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Хокейний супербій MVP-2019/20: Андрій Денискін і канадець Кайл Хеффернан

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 290

 

У цьому матчі кременчуцька команда завоювала перемогу

У хокейному матчі «Кременчук» - «Крижані Вовки» у кулачному двобої зійшлися Андрій Денискін і канадець Кайл Хеффернан. 

У гольовій перестрілці «Кременчук» обіграв «Крижаних Вовків»



- Ну, хокей - це не балет, і тут це часте явище. Мене турбує більше ситуація останнім часом в лізі, і сьогодні це було в грі, що десь високопіднятою ключка пролетить півметра від обличчя, а гравці починають скидати шолом, краги, кричати і випрошувати дві хвилини штрафу. У нас в лізі це вже стало відбуватися постійно, і хочеться, щоб хокеїсти залишалися чоловіками. Це обурює, і мені здається, що всім тренерам і хокеїстам ліги треба подумати на цей рахунок, - прокоментував цей момент наставник Кременчука Олександр Савицький. 


Сьогодні, 10 лютого, хокеїсти Кременчука вдома приймуть Білий Барс. Початок матчу о 18.00 на льодовій арені Айсберг. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Вовки

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