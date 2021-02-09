Хокейний супербій MVP-2019/20: Андрій Денискін і канадець Кайл Хеффернан

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 290

У хокейному матчі «Кременчук» - «Крижані Вовки» у кулачному двобої зійшлися Андрій Денискін і канадець Кайл Хеффернан.













- Ну, хокей - це не балет, і тут це часте явище. Мене турбує більше ситуація останнім часом в лізі, і сьогодні це було в грі, що десь високопіднятою ключка пролетить півметра від обличчя, а гравці починають скидати шолом, краги, кричати і випрошувати дві хвилини штрафу. У нас в лізі це вже стало відбуватися постійно, і хочеться, щоб хокеїсти залишалися чоловіками. Це обурює, і мені здається, що всім тренерам і хокеїстам ліги треба подумати на цей рахунок, - прокоментував цей момент наставник Кременчука Олександр Савицький.





Сьогодні, 10 лютого, хокеїсти Кременчука вдома приймуть Білий Барс. Початок матчу о 18.00 на льодовій арені Айсберг.