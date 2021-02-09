Хокейний супербій MVP-2019/20: Андрій Денискін і канадець Кайл Хеффернан

- Ну, хокей - це не балет, і тут це часте явище. Мене турбує більше ситуація останнім часом в лізі, і сьогодні це було в грі, що десь високопіднятою ключка пролетить півметра від обличчя, а гравці починають скидати шолом, краги, кричати і випрошувати дві хвилини штрафу. У нас в лізі це вже стало відбуватися постійно, і хочеться, щоб хокеїсти залишалися чоловіками. Це обурює, і мені здається, що всім тренерам і хокеїстам ліги треба подумати на цей рахунок, - прокоментував цей момент наставник Кременчука Олександр Савицький.
Сьогодні, 10 лютого, хокеїсти Кременчука вдома приймуть Білий Барс. Початок матчу о 18.00 на льодовій арені Айсберг.