«Вони провели картельний зговір», - Малецький про подорожчання проїзду у приміських маршрутках

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19 лютого на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації обговорили питання щодо підвищення вартості проїзду у приміських маршрутках. Міський голова Віталій Малецький пояснив, що Кременчук не має відношення до цих маршрутів, а отже управління транспорту не може впливати на них.





- Вони (перевізники - ред.) просто взяли, зібралися, провели такий невеличкий картельний зговір чи, може, антимонопольний комітет, чи якось інакше це назвемо, і вирішили, що піднімають ціну на проїзд. Всі перевізники Кременчуцького району це зробили. Подали відповідно документи, просто інформували обласну державну адміністрацію щодо здійснення ними такого кроку, - розповів мер.



Крім того, він зазначив, що деякі перевізники продовжують возити людей у межах міста по 5 грн, а деякі роблять це за 6 грн.



За словами Малецького, він неодноразово обговорював питання щодо свавілля перевізників з головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим, але поки що безрезультатно.





- Порядок має бути встановлений на території ОТГ. Якщо це піщанська маршрутка, хай вона до межі Кременчука доїжджає, розвертається і їде назад, а ми вже по своїй території забезпечимо перевезення пасажирів. Якщо ми тут не знайдемо згоди, це ще один доказ того, що треба цю систему ламати, - каже міський голова.





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