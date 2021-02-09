Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук

З Кременчука на Придніпрянське курсуватиме дешевий транспорт

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 413

 

Вартість проїзду кременчуцькими маршрутками становитиме 6 грн, у звичайному режимі – 4 грн

На маршруті «Кременчук-Придніпрянське» працюватимуть кременчуцькі маршрутки. Про це на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина. Наразі з місцевим перевізником, який обслуговує маршрут №117, укладений тимчасовий договір на пасажироперевезення. Після проведення конкурсу за маршрутом «Кременчук–Придніпрянське» закріплять постійного перевізника.

 

Вартість проїзду кременчуцькими маршрутками за напрямом «Кременчук–Придніпрянське» становитиме 6 грн, у звичайному режимі – 4 грн (транспортні засоби, які не є міськими, возять за 10 грн). У місцевій маршрутці, яка курсуватиме даним напрямом, безкоштовно перевозитимуть пільговиків. 


Запустити громадський транспорт Кременчука на маршруті №117 стало можливим за рахунок об’єднання села Придніпрянського з нашим містом. Наразі розглядається можливість пустити за цим напрямом великий автобус.

3
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Вікіпедія
Теги: Приднепрянское маршрутка автобус
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх