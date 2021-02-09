З Кременчука на Придніпрянське курсуватиме дешевий транспорт

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 413

На маршруті «Кременчук-Придніпрянське» працюватимуть кременчуцькі маршрутки. Про це на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина. Наразі з місцевим перевізником, який обслуговує маршрут №117, укладений тимчасовий договір на пасажироперевезення. Після проведення конкурсу за маршрутом «Кременчук–Придніпрянське» закріплять постійного перевізника.

Вартість проїзду кременчуцькими маршрутками за напрямом «Кременчук–Придніпрянське» становитиме 6 грн, у звичайному режимі – 4 грн (транспортні засоби, які не є міськими, возять за 10 грн). У місцевій маршрутці, яка курсуватиме даним напрямом, безкоштовно перевозитимуть пільговиків.





Запустити громадський транспорт Кременчука на маршруті №117 стало можливим за рахунок об’єднання села Придніпрянського з нашим містом. Наразі розглядається можливість пустити за цим напрямом великий автобус.