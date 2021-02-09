«Кременчук» виграв битву з Дніпро

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Вчора, 13 лютого, хокейний клуб «Кременчук» виграв в гостях у «Дніпра» з рахунком - 3:2. Підопічні Олександра Савицького продовжують серію за набраними очками.





«Дніпро» - «Кременчук» 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Шайби: 0:1 Денискін (Дубінін, Коробов), 27:37; 0:2 Гриценко (Яковлєв, Варава), 30:48; 1:2 Каракулько (Гуляєв, Крисанов), 36:51; 1:3 Григорян (Кисельов), 38:32; 2:3 Чернишенко (Ніконов), 41:47.

Дніпро: Петров (Хомутов); Гуляєв - Ратушний, Декало - Сірченко, Афанасьєв (К) - Матусевич, Борисов; Целогородцев - Крисанов - Швецов, Панасенко - Гасніков (А) - Каракулько, Дурдиев - Галеев - Янішевський (А), Никонов - Чернишенко - Болотін.

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хришпенц - Алексюк, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Савченко - Дубінін - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Тютченко, Савицький - Гриценко (А) - Смирнов, Коробов - Серанов - Денискін.





Як повідомляє пресслужба кременчуцького клубу, до середини першого періоду обидві команди небезпечно атакували ворота одна одної, але потім ініціативу в свої руки забрали діючі чемпіони України. Підопічні Савицького почали штурмувати володіння Петрова, але переграти голкіпера їм так і не вдалося. «Щукі» також не збиралися відсиджуватися в обороні і кілька разів огризнувся, але Давлетшин у всіх моментах зіграв на висоті - 0:0.





«Дніпро» активно почав другу 20-хвилинку, але «містяни» закинули першими, та й ще двічі поспіль - спочатку Денискін засмутив Петрова, закинувши свою 25 шайбу в сезоні, а через три хвилини Гриценко втік від захисників і подвоїв перевагу команди. Через деякий час «щукам» вдалося скоротити відрив завдяки точному кидку Каракулька. Однак підопічним Тимченко радіти довелося недовго - Григорян сильним кидком знову збільшив відрив до двох шайб.





Початок третього періоду залишилося за господарями - Чернишенко скоротив рахунок в матчі і повернув команду в бій. Але вже з наступними атаками «щук» відмінно справлявся Давлетшин. За кілька хвилин до кінця періоду емоції почали брати верх у хокеїстів, але тут на допомогу прийшли арбітри, які загасили загострення пристрастей. Матч завершився з рахунком 2:3 на користь «Кременчука».





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 31 26 0 1 1 1 2 147 50 56 2 Кременчук 33 22 2 2 1 1 5 141 73 54 3 Сокіл 31 16 4 2 2 0 7 101 67 46 4 Краматорськ 31 14 2 4 0 3 9 92 80 41 5 Дніпро 33 12 1 0 2 2 15 113 104 30 6 Маріуполь 32 5 4 0 3 0 20 69 126 21 7 Білий Барс 32 5 0 2 0 4 21 65 155 18 8 Крижані Вовки 31 3 0 1 3 2 22 74 147 13





Кременчужани після 33 ігор мають 54 очка та займають другу сходинку у турнірній таблиці. Підопічні Олександра Савицького знову оновили рекорд цього чемпіонату, набираючи залікові бали вже у 17 поєдинку поспіль. Наступну гру «містяни» зіграють 17 лютого о 19:30 також у гостях з «Маріуполем».