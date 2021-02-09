«Кременчук» виграв битву з Дніпро

Вчора, 13 лютого, хокейний клуб «Кременчук» виграв в гостях у «Дніпра» з рахунком - 3:2. Підопічні Олександра Савицького продовжують серію за набраними очками.
«Дніпро» - «Кременчук» 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Шайби: 0:1 Денискін (Дубінін, Коробов), 27:37; 0:2 Гриценко (Яковлєв, Варава), 30:48; 1:2 Каракулько (Гуляєв, Крисанов), 36:51; 1:3 Григорян (Кисельов), 38:32; 2:3 Чернишенко (Ніконов), 41:47.
Дніпро: Петров (Хомутов); Гуляєв - Ратушний, Декало - Сірченко, Афанасьєв (К) - Матусевич, Борисов; Целогородцев - Крисанов - Швецов, Панасенко - Гасніков (А) - Каракулько, Дурдиев - Галеев - Янішевський (А), Никонов - Чернишенко - Болотін.
Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хришпенц - Алексюк, Грицьких - Толстушко, Яковлєв - Варава; Савченко - Дубінін - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Тютченко, Савицький - Гриценко (А) - Смирнов, Коробов - Серанов - Денискін.
Як повідомляє пресслужба кременчуцького клубу, до середини першого періоду обидві команди небезпечно атакували ворота одна одної, але потім ініціативу в свої руки забрали діючі чемпіони України. Підопічні Савицького почали штурмувати володіння Петрова, але переграти голкіпера їм так і не вдалося. «Щукі» також не збиралися відсиджуватися в обороні і кілька разів огризнувся, але Давлетшин у всіх моментах зіграв на висоті - 0:0.
«Дніпро» активно почав другу 20-хвилинку, але «містяни» закинули першими, та й ще двічі поспіль - спочатку Денискін засмутив Петрова, закинувши свою 25 шайбу в сезоні, а через три хвилини Гриценко втік від захисників і подвоїв перевагу команди. Через деякий час «щукам» вдалося скоротити відрив завдяки точному кидку Каракулька. Однак підопічним Тимченко радіти довелося недовго - Григорян сильним кидком знову збільшив відрив до двох шайб.
Початок третього періоду залишилося за господарями - Чернишенко скоротив рахунок в матчі і повернув команду в бій. Але вже з наступними атаками «щук» відмінно справлявся Давлетшин. За кілька хвилин до кінця періоду емоції почали брати верх у хокеїстів, але тут на допомогу прийшли арбітри, які загасили загострення пристрастей. Матч завершився з рахунком 2:3 на користь «Кременчука».
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|31
|26
|0
|1
|1
|1
|2
|147
|50
|56
|2
|Кременчук
|33
|22
|2
|2
|1
|1
|5
|141
|73
|54
|3
|Сокіл
|31
|16
|4
|2
|2
|0
|7
|101
|67
|46
|4
|Краматорськ
|31
|14
|2
|4
|0
|3
|9
|92
|80
|41
|5
|Дніпро
|33
|12
|1
|0
|2
|2
|15
|113
|104
|30
|6
|Маріуполь
|32
|5
|4
|0
|3
|0
|20
|69
|126
|21
|7
|Білий Барс
|32
|5
|0
|2
|0
|4
|21
|65
|155
|18
|8
|Крижані Вовки
|31
|3
|0
|1
|3
|2
|22
|74
|147
|13
Кременчужани після 33 ігор мають 54 очка та займають другу сходинку у турнірній таблиці. Підопічні Олександра Савицького знову оновили рекорд цього чемпіонату, набираючи залікові бали вже у 17 поєдинку поспіль. Наступну гру «містяни» зіграють 17 лютого о 19:30 також у гостях з «Маріуполем».