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Де і коли у День закоханих у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 473

 

Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00

14 лютого з 8.00 до 17.00 через виконання «Полтаваобленерго» планових робіт на ПЛ світла у Кременчуці не буде за наступними адресами:

  • вул. Багратіона, 1-26,
  • вул. Суворова, 3-38,
  • вул. Щаслива, 4-29,
  • вул. Богуна, 1-12,
  • вул. Сурікова, 2-36,
  • вул. Репіна, 2-20,
  • вул. Паризької Комуни, 2-20,
  • вул. Черняховського, 1-26,
  • пров. Суворова, 6-24,
  • пров. Південний, 1-26,
  • пров. Фізкультурний, 1-22,
  • пров. Ударний, 2-16,
  • пров. Спартаківський, 1-19,
  • пров. Динамівський, 1-13,
  • пров. Парковий, 2-16,
  • пров. 1-й Парковий, 4-23,
  • пров. 1-й Деповський, 1-16,
  • туп. Малокохнівський, 2-23,
  • вул. Заводська, 1-40,
  • вул. Художня, 1-10,
  • вул. Революціонерів, 1-6,
  • вул. Володимира Івасюка, 48-50,
  • вул. Східна, 7-14,
  • вул. Добролюбова, 1-12,
  • вул. Шкільна, 1-10,
  • вул. Радищева, 10-20,
  • пров. Рилєєва, 1-12,
  • пров. Чернишевського, 1-12,
  • пров. Правобережний, 1-47,
  • пров. Мирний, 3-22,
  • пров. Докучаєва, 7-21,
  • пров. Чечелівський, 1-14,
  • вул. Марка Вовчка, 1-28,
  • вул. Олексія Древаля, 115-173,
  • вул. Великокохнівська, 3-9,
  • вул. Якова Петруся, 29-138,
  • вул. Рокитнянська, 29-39,
  • пров. Размислова, 1-7.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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