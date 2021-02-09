Де і коли у День закоханих у Кременчуці буде відсутнє електропостачання
Сьогодні, 16:10
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Перебої з електрикою триватимуть з 8.00 до 17.00
14 лютого з 8.00 до 17.00 через виконання «Полтаваобленерго» планових робіт на ПЛ світла у Кременчуці не буде за наступними адресами:
- вул. Багратіона, 1-26,
- вул. Суворова, 3-38,
- вул. Щаслива, 4-29,
- вул. Богуна, 1-12,
- вул. Сурікова, 2-36,
- вул. Репіна, 2-20,
- вул. Паризької Комуни, 2-20,
- вул. Черняховського, 1-26,
- пров. Суворова, 6-24,
- пров. Південний, 1-26,
- пров. Фізкультурний, 1-22,
- пров. Ударний, 2-16,
- пров. Спартаківський, 1-19,
- пров. Динамівський, 1-13,
- пров. Парковий, 2-16,
- пров. 1-й Парковий, 4-23,
- пров. 1-й Деповський, 1-16,
- туп. Малокохнівський, 2-23,
- вул. Заводська, 1-40,
- вул. Художня, 1-10,
- вул. Революціонерів, 1-6,
- вул. Володимира Івасюка, 48-50,
- вул. Східна, 7-14,
- вул. Добролюбова, 1-12,
- вул. Шкільна, 1-10,
- вул. Радищева, 10-20,
- пров. Рилєєва, 1-12,
- пров. Чернишевського, 1-12,
- пров. Правобережний, 1-47,
- пров. Мирний, 3-22,
- пров. Докучаєва, 7-21,
- пров. Чечелівський, 1-14,
- вул. Марка Вовчка, 1-28,
- вул. Олексія Древаля, 115-173,
- вул. Великокохнівська, 3-9,
- вул. Якова Петруся, 29-138,
- вул. Рокитнянська, 29-39,
- пров. Размислова, 1-7.