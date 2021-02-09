На Полтавщині поліція спільно з «Укрпоштою» попереджатиме літніх людей про шахраїв

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 177

На Полтавщині поліція спільно з «Укрпоштою» попереджатиме літніх людей про шахраїв. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Як саме реалізовуватимуть спільний проєкт, обговорили під час зустрічі керівники поліції області та «Укрпошти».





Правоохоронці візьмуть на себе створення та виготовлення листівок з необхідною інформацією. Планують, що розповсюджуватимуть їх листоноші, які добре знають населення. Паралельно цим також займатимуться і дільничі інспектори.





У поліції вважають, що в першу чергу потрібно донести інформацію до осіб з інвалідністю, людей, які не можуть самостійно пересуватися, та самотніх пенсіонерів.