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На Полтавщині поліція спільно з «Укрпоштою» попереджатиме літніх людей про шахраїв

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 177

 

Для пенсіонерів створять листівки з необхідною інформацією

На Полтавщині поліція спільно з «Укрпоштою» попереджатиме літніх людей про шахраїв. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області. Як саме реалізовуватимуть спільний проєкт, обговорили під час зустрічі керівники поліції області та «Укрпошти». 


Правоохоронці візьмуть на себе створення та виготовлення листівок з необхідною інформацією. Планують, що розповсюджуватимуть їх листоноші, які добре знають населення. Паралельно цим також займатимуться і дільничі інспектори. 


У поліції вважають, що в першу чергу потрібно донести інформацію до осіб з інвалідністю, людей, які не можуть самостійно пересуватися, та самотніх пенсіонерів.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: укрпошта пенсіонери поліція шахраї
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