Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Надзвичайні новини

На Полтавщині сталися дві ДТП, в яких травмувалося три людини

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 535

Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортних пригод

Правоохоронці встановлюють обставини двох ДТП, які за добу сталися на Полтавщині. Про це повідомляє пресслужба поліції.


 

19 лютого у Полтаві на вулиці Великотирнівська 27-річний місцевий водій BMW X5 збив 55-річну пішоходку. Унаслідок ДТП травмовану жінку госпіталізували.


  

У Семенівському районі, близько 13.00, на автодорозі «Хорол-Семенівка» 26-річний водій Renault Master не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де зіткненувся зі Skoda Karoq, під керуванням 55-річного водія, який рухався у попутному напрямку. Унаслідок ДТП пасажири обох автівок 55-ти та 46 років отримали тілесні ушкодження. Останнього госпіталізували до Семенівської районної лікарні.


Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортних пригод. Тривають слідчі дії.


За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.  

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх