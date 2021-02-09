На Полтавщині сталися дві ДТП, в яких травмувалося три людини

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Правоохоронці встановлюють обставини двох ДТП, які за добу сталися на Полтавщині. Про це повідомляє пресслужба поліції.





19 лютого у Полтаві на вулиці Великотирнівська 27-річний місцевий водій BMW X5 збив 55-річну пішоходку. Унаслідок ДТП травмовану жінку госпіталізували.





У Семенівському районі, близько 13.00, на автодорозі «Хорол-Семенівка» 26-річний водій Renault Master не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де зіткненувся зі Skoda Karoq, під керуванням 55-річного водія, який рухався у попутному напрямку. Унаслідок ДТП пасажири обох автівок 55-ти та 46 років отримали тілесні ушкодження. Останнього госпіталізували до Семенівської районної лікарні.





Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортних пригод. Тривають слідчі дії.





За усіма фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.