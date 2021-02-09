Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 6 295 українців, на Полтавщині – у 138

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 375

 

Одужало за цей час 4 539 українців

6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 225 осіб;
  • виписано з лікарень – 1 650 осіб;
  • летальних випадків – 73;
  • одужало – 4 539 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 299 967 осіб;
  • одужало – 1 144 516 осіб;
  • летальних випадків – 25 045;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 415 випадків;
  • Вінницька область – 554 випадки;
  • Волинська область – 166 випадків;
  • Дніпропетровська область – 290 випадків;
  • Донецька область – 168 випадків;
  • Житомирська область – 369 випадків;
  • Закарпатська область – 414 випадків;
  • Запорізька область – 132 випадки;
  • Івано-Франківська область – 738 випадків;
  • Київська область – 325 випадків;
  • Кіровоградська область – 42 випадки;
  • Луганська область – 45 випадків;
  • Львівська область – 420 випадків;
  • Миколаївська область – 163 випадки;
  • Одеська область – 144 випадки;
  • Полтавська область – 138 випадків;
  • Рівненська область – 142 випадки;
  • Сумська область – 143 випадки;
  • Тернопільська область – 203 випадки;
  • Харківська область – 280 випадків;
  • Херсонська область – 35 випадків;
  • Хмельницька область – 210 випадків;
  • Черкаська область – 127 випадків;
  • Чернівецька область – 522 випадки;
  • Чернігівська область – 110 випадків.

 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 266 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 41 919 (+44) жителів області, продовжують лікування 2 397 людей, зокрема 115 дітей.


Всього зареєстровано 950 летальних випадків, нових – 1 (Лохвицький район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 138.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 503 (+56);
  • Кременчук –5 775 (+13);
  • Горішні Плавні – 2 287 (+3);
  • Полтавський район – 1 860 (+7);
  • Миргород – 1 695 (+4);
  • Лубни – 1 414 (+3);
  • Лохвицький район – 1 216 (+21);
  • Зіньківський район – 1040 (+1);
  • Карлівський район – 938;
  • Пирятинський район – 800;
  • Котелевський район – 783 (+4);
  • Новосанжарський район – 762;
  • Глобинський район – 706 (+1);
  • Кременчуцький район – 700 (+3);
  • Диканський район – 641;
  • Шишацький район – 634 (+1);
  • Миргородський район – 631 (+4);
  • Хорольський район – 578 (+1);
  • Кобеляцький район – 575 (+1);
  • Гадяч – 544 (+3);
  • Решетилівський район – 535;
  • Машівський район – 503 (+3);
  • Чутівський район – 502 (+6);
  • Семенівський район – 448;
  • Великобагачанський район – 422;
  • Козельщинський район – 356;
  • Гадяцький район – 333 (+2);
  • Лубенський район –328;
  • Оржицький район – 275;
  • Гребінківський район – 256 (+1);
  • Чорнухинський район – 226.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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