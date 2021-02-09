За добу COVID-19 виявили у 6 295 українців, на Полтавщині – у 138

Одужало за цей час 4 539 українців
6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 225 осіб;
- виписано з лікарень – 1 650 осіб;
- летальних випадків – 73;
- одужало – 4 539 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 299 967 осіб;
- одужало – 1 144 516 осіб;
- летальних випадків – 25 045;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 415 випадків;
- Вінницька область – 554 випадки;
- Волинська область – 166 випадків;
- Дніпропетровська область – 290 випадків;
- Донецька область – 168 випадків;
- Житомирська область – 369 випадків;
- Закарпатська область – 414 випадків;
- Запорізька область – 132 випадки;
- Івано-Франківська область – 738 випадків;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 42 випадки;
- Луганська область – 45 випадків;
- Львівська область – 420 випадків;
- Миколаївська область – 163 випадки;
- Одеська область – 144 випадки;
- Полтавська область – 138 випадків;
- Рівненська область – 142 випадки;
- Сумська область – 143 випадки;
- Тернопільська область – 203 випадки;
- Харківська область – 280 випадків;
- Херсонська область – 35 випадків;
- Хмельницька область – 210 випадків;
- Черкаська область – 127 випадків;
- Чернівецька область – 522 випадки;
- Чернігівська область – 110 випадків.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 266 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 41 919 (+44) жителів області, продовжують лікування 2 397 людей, зокрема 115 дітей.
Всього зареєстровано 950 летальних випадків, нових – 1 (Лохвицький район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 138.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 503 (+56);
- Кременчук –5 775 (+13);
- Горішні Плавні – 2 287 (+3);
- Полтавський район – 1 860 (+7);
- Миргород – 1 695 (+4);
- Лубни – 1 414 (+3);
- Лохвицький район – 1 216 (+21);
- Зіньківський район – 1040 (+1);
- Карлівський район – 938;
- Пирятинський район – 800;
- Котелевський район – 783 (+4);
- Новосанжарський район – 762;
- Глобинський район – 706 (+1);
- Кременчуцький район – 700 (+3);
- Диканський район – 641;
- Шишацький район – 634 (+1);
- Миргородський район – 631 (+4);
- Хорольський район – 578 (+1);
- Кобеляцький район – 575 (+1);
- Гадяч – 544 (+3);
- Решетилівський район – 535;
- Машівський район – 503 (+3);
- Чутівський район – 502 (+6);
- Семенівський район – 448;
- Великобагачанський район – 422;
- Козельщинський район – 356;
- Гадяцький район – 333 (+2);
- Лубенський район –328;
- Оржицький район – 275;
- Гребінківський район – 256 (+1);
- Чорнухинський район – 226.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.