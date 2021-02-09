Тарифная считалка: что и сколько стоит после подорожания

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 1 404

С первым днем Нового года в Украине выросли тарифы на все.





Перестал работать льготный тариф на электроэнергию. Если раньше первые 100 киловатт стоили всего 90 грн (тариф 0,90 кВт/ч), то теперь всех сравняли и стоимость одного киловатта – 1,68 грн/час. Это значит, что в месяц придется платить почти на 90 грн больше. Подорожала и вода: водоснабжение, подогрев, канализация. Сколько денег после очередного подорожания съест чайник и микроволновка, и в какую копеечку выльется ванна?







Считаем электричество









Каждый электроприбор ест электричество по-своему, но все отражается в общем котле в стоимости электроэнергии за месяц. Мы приводим расчёт для средних показателей мощности, потому как у каждого своя песня: один и тот же бойлер может тянуть полтора киловатта, может и два с половиной. Чтобы понять, сколько ест ваш прибор, погуглите мощность конкретной модели.







Самый экономный в доме – холодильник. За день он съедает немногим более гривни. Но его экономичность зависит от класса: если он дожил с советских времен, то будет есть электричество как не в себя. А самые продвинутые холодильники класса А++ потребляют до 229 кВт за год. Если класс потребления А+, то около 277 кВт за год.





Самые экономные телевизоры – жидкокристаллические. За ними идет плазма. За 5 часов работы съедят столько же, сколько и холодильник: немногим более гривни.









Больше всего за час электроэнергии съедает мощная электроплита: она может затянуть до 5 гривень.





Съедают семейный бюджет бойлер и обогреватель. Если взять бойлер мощностью 2 кВт, то за час его работа обойдется около 3,5 грн.





Средний обогреватель, например, конвектор мощностью 1,5 кВт, за час вытащит из хозяйского кармана 2,5 грн. Стиралка тоже может ударить по бюджету, если пользоваться ею каждый день. В среднем, она потратит около 1 кВт, но все зависит от барабана и объема.





Час стирки обойдется до двух гривень.









Не самый экономный пылесос: он тоже затянет где-то на два киловатта. Но мы редко пылесосим дома часами. Если отвести на наведение порядка с часик, то получится около 3,5 грн.





Посудомойка за час работы возьмёт где-то 3 гривни.





Компьютер потянет в среднем в зависимости от своей мощности, но многие сейчас пользуются ноутбуками, работая автономно.





Мощность фена - около полутора киловатт. Прибор мощный, но мы не используем его целый час: 15 минут в день достаточно. По нынешним тарифам, посушить голову – 60 копеек.









Подогреть чаю стоит около 30 коп. Чайник, хотя и мощный прибор - где-то на 2 кВт, закипает за считанные минуты.







Считаем воду









Сколько уходит на помывку? Чтобы узнать, сколько стоит принять одну ванну, и во сколько выльется быстренько принять душ, мы пользовались показателями счетчиков. Фотографировали их до использования душа/ванной и после.





Душ принимали по-быстрому, без мытья головы. Поэтому вышло очень экономно: вписались всего в 35 коп. А вот ванна вышла в разы дороже. И все из-за горячей воды, которая стоит более ста гривень за один кубометр.





Во время приема ванны израсходовали примерно 60% холодной и 40% горячей воды. Поэтому прием ванны обошелся в 8,5 грн.





Туалет «вылился» всего в 5 копеек.