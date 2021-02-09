У Кременчуці горів житловий будинок

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 723

19 лютого у Кременчуці горів житловий будинок, повідомляє пресслужба ДСНС.





Повідомлення про пожежу на вул. Чечелівській надійшло до Служби порятунку «101» о 14.47. Бійці 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які прибули на місце виклику з’ясували, що пожежа виникла у житловому будинку. Завдяки оперативним діям вогнеборців було не допущено розповсюдження вогню, а будинок врятовано.





Вогнем знищено 1,5 кв. м перекриття. Причина пожежі встановлюється. Травмованих та загиблих внаслідок події немає.