Протягом останніх 6 тижнів у Кременчуці іде спад захворюваності на COVID-19

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Але розслаблятися зарано, аби не повторилася ситуація як у західних регіонах, де випадки зараження коронавірусом знову почастішали

Протягом останніх 6 тижнів у Кременчуці кожного тижня іде спад захворюваності на COVID-19. Проте, як зазначила 19 лютого на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації заступниця мера Ольга Усанова, розслаблятися зарано, та навела приклад, що у західних регіонах України випадки зараження коронавірусом знову почастішали.





Також вона розповіла, що минулого тижня (з 12 до 18 лютого) у нашому місті зареєстрували 183 випадки захворювання на гострі респіраторі вірусні інфекції серед дорослих та 300 серед дітей (за попередній тиждень було відповідно 109 і 389 випадків). Вперше виявили 32 пневмонії лише у дорослих, це приблизно на рівні попереднього тижня.





Наразі у стаціонарах міських лікарень з діагнозом «пневмонія» проходять лікування 59 пацієнтів, у 14 з них тяжкий перебіг хвороби.





Загалом за останній тиждень у Кременчуці виставили 47 підозр на коронавірусну хворобу та діагностували 27 нових випадків COVID-19 (у попередній тиждень 38).





З початку пандемії у Кременчуці зафіксували 5793 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З діагнозом COVID-19 наразі у інфекційних шпиталях лежить 13 кременчужан та два жителі сусідніх районів. Амбулаторно лікуються 127 громадян. Всього вилікувалося 5492 пацієнти, 161 хворий, на жаль, помер.