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Кременчук, Здоров'я

До опікового відділення ЦРЛ ушпиталили двох людей з обмороженням

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 739

 

Такі травми пацієнти отримали в побуті

До опікового відділення Центральної районної лікарні ушпиталили двох людей з обмороженням. Про це повідомила 19 лютого заступниця директора департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Ці пацієнти – не безхатьки, а обмороження отримали у побуті. Зараз вони знаходяться на стаціонарному лікуванні.


Також Людмила Пономаренко додала, що з 15 січня у нашому місті зареєстрували 76 звернень до пунктів обігріву для безхатьків. До лікарень з обмороженням та загальним переохолодженням за цей період ушпиталили 15 людей.


У Кременчуці 12 безхатьків отримали обмороження та потребували операцій


Наразі жодна особа без визначеного місця проживання не знаходиться на стаціонарі з обмороженням.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ru.dreamstime.com
Теги: безхатько пункти обігріву обморожение
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