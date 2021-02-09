До опікового відділення ЦРЛ ушпиталили двох людей з обмороженням

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До опікового відділення Центральної районної лікарні ушпиталили двох людей з обмороженням. Про це повідомила 19 лютого заступниця директора департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Ці пацієнти – не безхатьки, а обмороження отримали у побуті. Зараз вони знаходяться на стаціонарному лікуванні.



Також Людмила Пономаренко додала, що з 15 січня у нашому місті зареєстрували 76 звернень до пунктів обігріву для безхатьків. До лікарень з обмороженням та загальним переохолодженням за цей період ушпиталили 15 людей.









Наразі жодна особа без визначеного місця проживання не знаходиться на стаціонарі з обмороженням.