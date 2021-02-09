Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу від COVID-19 одужало вдвічі більше кременчужан, ніж захворіло

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 232

 

14 проти 7

Сьогодні, 19 лютого, в Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 5 жінок віком від 18 до 69 років та 2 чоловіки 35 та 64 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 4 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, а 3 - лікуються в інфекційних шпиталях.


На амбулаторному лікуванні продовжують лікуватися 127 пацієнтів, а в інфекційних шпиталях - 29 пацієнтів. 


Одужало 14 пацієнтів.


Всього зареєстровано 5 800 випадків: одужало 5 506, померло 161.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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