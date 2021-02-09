За добу від COVID-19 одужало вдвічі більше кременчужан, ніж захворіло

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 232

Сьогодні, 19 лютого, в Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 5 жінок віком від 18 до 69 років та 2 чоловіки 35 та 64 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 4 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, а 3 - лікуються в інфекційних шпиталях.



На амбулаторному лікуванні продовжують лікуватися 127 пацієнтів, а в інфекційних шпиталях - 29 пацієнтів.



Одужало 14 пацієнтів.



Всього зареєстровано 5 800 випадків: одужало 5 506, померло 161.