Дивись українське: презентували онлайн-довідник національних фільмів

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Вся історія українського кіно в єдиному місці – наразі там міститься інформація про 2157 фільмів

Державне агентство з питань кіно представило онлайн-довідник «База національних фільмів України» – найповнішу базу даних за національними фільмами, професіоналами кіновиробництва та компаніями-виробниками України.





Ми маємо на меті створити безкоштовну інформаційну платформу про аудіовізуальний сектор України, яка об’єднає провідних спеціалістів кіноіндустрії нашої країни, - йдеться у повідомленні Держкіно.





Зараз в онлайн-довіднику міститься інформація про 2157 фільмів:

створених за підтримки Держкіно (з 2007 р. і дотепер);

Міністерства культури (держзамовлення, до 2006 р.);

сучасні стрічки, створені без залучення держфінансування;

за часовими рамками від «Запорізької Січі» Данила Сахненка 1911 року до «Безславних кріпаків» Романа Перфільєва 2020 року.



Вся історія українського кіно в єдиному місці

У довіднику доступна інформація про фільми, створені не лише за період незалежності, а й у попередні роки, в тому числі – фільми Всеукраїнського фотокіноуправління, Українфільму, кіностудії ім. Довженка, УкрАнімаФільму, Київської студії науково-популярних фільмів, Укркінохроніки та багатьох інших.





Унікальні кадри та оцифровані титри

Спеціально для онлайн-довідника зробили кадри та оцифрували титри до майже 20% представлених кіноробіт. До цього в публічному просторі такої інформації про них не було (перш за все, це стосується науково-популярних серій виробництва Київнаукфільм, значної кількості короткометражних фільмів).





У базі даних – 12 713 кінопрофесіоналів та 384 компанії-виробники українського кіно.