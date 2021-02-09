Дивись українське: презентували онлайн-довідник національних фільмів

Державне агентство з питань кіно представило онлайн-довідник «База національних фільмів України» – найповнішу базу даних за національними фільмами, професіоналами кіновиробництва та компаніями-виробниками України.
У довіднику доступна інформація про фільми, створені не лише за період незалежності, а й у попередні роки, в тому числі – фільми Всеукраїнського фотокіноуправління, Українфільму, кіностудії ім. Довженка, УкрАнімаФільму, Київської студії науково-популярних фільмів, Укркінохроніки та багатьох інших.
Спеціально для онлайн-довідника зробили кадри та оцифрували титри до майже 20% представлених кіноробіт. До цього в публічному просторі такої інформації про них не було (перш за все, це стосується науково-популярних серій виробництва Київнаукфільм, значної кількості короткометражних фільмів).
У базі даних – 12 713 кінопрофесіоналів та 384 компанії-виробники українського кіно.