20 лютого світла не буде на 75 кременчуцьких вулицях
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
20 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича 81-106, 139;
- вул. Гайдамацька, 72-95, 86-147;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- вул. Багратіона, 1-26;
- вул. Суворова, 3-38;
- вул. Щаслива, 4-29;
- вул. Богуна, 1-12;
- вул. Сурікова, 2-36;
- вул. Рєпіна, 2-20;
- вул. Паризької Комуни, 2-20;
- вул. Черняховського, 1-26;
- пров. Суворова, 6-24;
- пров. Південний, 1-26;
- пров. Фізкультурний, 1-22;
- пров. Ударний, 2-16;
- пров. Спартаківський, 1-19;
- пров. Динамівський, 1-13;
- пров. Парковий, 2-16;
- пров. 1-й Парковий, 4-23;
- пров. 1-й Деповський, 1-16;
- туп. Малокохнівський, 2-23;
- вул. Марка Вовчка, 1-28;
- вул. Олексія Древаля, 115-173, 142-223;
- вул. Великокохнівська, 3-9;
- вул. Якова Петруся, 29-138;
- вул. Рокітнянська, 29-39;
- пров. Размислова, 1-7;
- вул. Вітчизняна, 10-23;
- вул. Юрія Кондратюка, 15-74;
- пров. Луговий, 24-39;
- пр. Луговий, 16-23;
- пров. Калиновий, 1-6;
- вул. Заводска, 1-40;
- вул. Художня, 1-10;
- вул. Революціонерів, 1-6;
- вул. Володимира Івасюка, 48-50;
- вул. Східна, 2-14;
- вул. Добролюбова, 1-12;
- вул. Шкільна, 1-12;
- вул. Радищева, 10-20;
- пров. Рилєєва, 1-12;
- пров. Чернишевського, 1-12;
- пров. Правобережний, 1-47;
- пров. Мирний, 3-22;
- пров. Докучаєва, 7-21;
- пров. Чечелівський, 1-14;
- вул. Кохнівська, 44-65;
- вул. Житлобудівна, 11-30;
- вул. Салганна, 65;
- вул. Бетонна, 116-126;
- вул. Солдатська, 109-123;
- пров. Межовий, 1-30;
- вул. Індустріальна, 100-135;
- пров. Індустріальний, 47-99;
- вул. Ціолковського, 48-204;
- вул. Правобережна, 16а;
- пров. Алєксєєва, 13-21;
- вул. Приходька, 1-14, 104, 106/9;
- вул. Світанкова, 6-23;
- вул. Єгорова, 17-30;
- вул. Перекопська, 3-13;
- вул. Садківська, 47;
- вул. Ліщинова, 1-46;
- вул. Космонавтів, 19-48;
- вул. Івана Миколайчука, 3-12;
- вул. Чорноморська, 4-34;
- вул. Різдвяна, 18-Б;
- пров. Космічний, 3-19;
- пров. Грузинський, 11-37;
- пров. Вагонобудівний, 1-22;
- пров. Патаржинського, 1-12;
- пров. Технічний, 1-29;
- пров. Перекопський, 3-9;
- пров. Лейтенанта Дніпрова, 1-26.