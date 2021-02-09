У Кременчуці у половині закладів «антикоронавірусний батальйон» виявив карантинні порушення

Мер Віталій Малецький пригрозив, що згадуватиме підприємцям ці порушення, коли їм буде щось потрібно у мерії
«Антикоронавірусний батальйон» на цьому тижні обстежив у Кременчуці 1700 закладів та виявив, що підприємці почали ігнорувати дотримання карантинних вимог. Як заявила начальниця міського управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк, 50% перевірених об'єктів мали зауваження, що і покупці, і продавці знаходилися без масок.
Вона відповіла, що зберігаються роздруківки за весь рік щодо зауважень, які отримували підприємці у Кременчуці, кожний порушник на контролі.
На наступному тижні мобільні групи «антикоронавірусного батальйону» підсилять правоохоронці.