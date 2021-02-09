У Кременчуці у половині закладів «антикоронавірусний батальйон» виявив карантинні порушення

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 236

Мер Віталій Малецький пригрозив, що згадуватиме підприємцям ці порушення, коли їм буде щось потрібно у мерії

«Антикоронавірусний батальйон» на цьому тижні обстежив у Кременчуці 1700 закладів та виявив, що підприємці почали ігнорувати дотримання карантинних вимог. Як заявила начальниця міського управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Людмила Жорняк, 50% перевірених об'єктів мали зауваження, що і покупці, і продавці знаходилися без масок.





- Давайте мені про них інформацію раз на тиждень: просто з назвами, з адресами... У мене пам'ять гарна, я потім буду згадувати, коли вони прийдуть землю переоформлювати, ще щось робити. Просто буду задавати їм питання, як вони допомагали місту у боротьбі з коронавірусом, - звернувся міський голова Віталій Малецький до Людмили Жорняк.



Вона відповіла, що зберігаються роздруківки за весь рік щодо зауважень, які отримували підприємці у Кременчуці, кожний порушник на контролі.





На наступному тижні мобільні групи «антикоронавірусного батальйону» підсилять правоохоронці.



