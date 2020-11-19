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Кременчук, Коронавірус / Карантин

97 магазинів Кременчука могли отримати протоколи за порушення карантинних вимог

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 191

 

Порушення виявили і у перукарнях нашого міста – там відвідувачі не знаходилися у масках

97 магазинів Кременчука могли отримати адміністративні протоколи за порушення правил карантину.


На цьому тижні «антикоронавірусний батальйон» проводив профілактично-роз'яснювальну роботу у закладах торгівлі та обслуговування населення щодо дотримання карантинних вимог, але жодного протоколу не склали. Проте, як повідомила начальниця управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, у 97 магазинах потенційно можна було їх скласти за ті порушення, які виявили – у більшості супермаркетів міста не контролюється скупчення людей на касах, зокрема, в мережі магазинів «Оптовичок».


- Мені б хотілося звернутися до керівників, вони молодці, у них у всіх є засоби для дезінфекції рук, вони роблять розмітки, у них є контейнери, але найбільш важливо на сьогоднішній день, це щоб не було скупчень людей. Тому повинна бути відповідальна особа, яка робить зауваження, щоб громадяни стали на відстань, яка все-таки у них позначена на підлозі, - прокоментувала Людмила Жорняк.


Вона додала, що у маленьких магазинах також є багато порушень, наприклад, деякі суб'єкти господарювання навіть не збиралися поставити контейнери для того, щоб покупці могли викидати використані засоби індивідуального захисту, серветки тощо, як цього вимагають карантинні норми.


Порушення виявили і у перукарнях – там відвідувачі не знаходилися у масках і не хотіли їх вдягати, коли їм робили зауваження.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: dw.com
Теги: карантин магазины супермаркеты парикмахерские маски нарушения
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