Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна583510
Кременчук2343
Хворі:
Україна306662
Кременчук967
Одужало:
Україна266479
Кременчук1310
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Коронавірус у Кременчуці за добу: 10 нових випадків, два пацієнта померло

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 1 010

   

Усього з моменту початку епідемії в місті зареєстровано 2524 випадки коронавірусної хвороби.

Сьогодні, 22 листопада, у місті зареєстровано 10 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, повідомила пресслужба виконкому Кременчуцької міськради. Це у 10 разів менше, ніж за попередню добу, коли був коронавірусний рекорд - 102 випадки. 

 

За минулу добу захворіли чотири жінки віком від 42 до 71 років та п'ять чоловіків віком від 54 до 72 років. Також захворіла чотирнадцятирічна дитина. Дев'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Один пацієнт - у інфекційному шпиталі.

 

За добу від COVID-19 померло два пацієнта.

 

  • Усього з початку епідемії в місті зареєстровано 2524 випадки COVID-19.
  • Одужало 1365 осіб
  • Померло 73 особи
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Delo.ua
Теги: коронавірус карантин COVID-19
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