Коронавірус у Кременчуці за добу: 10 нових випадків, два пацієнта померло

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 1 010

Усього з моменту початку епідемії в місті зареєстровано 2524 випадки коронавірусної хвороби.

Сьогодні, 22 листопада, у місті зареєстровано 10 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, повідомила пресслужба виконкому Кременчуцької міськради. Це у 10 разів менше, ніж за попередню добу, коли був коронавірусний рекорд - 102 випадки.

За минулу добу захворіли чотири жінки віком від 42 до 71 років та п'ять чоловіків віком від 54 до 72 років. Також захворіла чотирнадцятирічна дитина. Дев'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Один пацієнт - у інфекційному шпиталі.

За добу від COVID-19 померло два пацієнта.