На Полтавщині виставили на приватизацію один із найпривабливіших об’єктів Укрспирту

19 листопада у системі Прозорро.Продажі через майданчик Української універсальної біржі опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт», що на Полтавщині. Перелік майна, яке виставлено на продаж налічує 642 найменування, серед яких будівлі, обладнання, рухоме та інше майно. Новий власник, наприклад, отримає спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю браго ректифікації.





Як повідомляє пресслужба Української універсальної біржі, ще на старті приватизації підприємств спиртової галузі, в.о. директора ДП «Укрспирт», зазначав, що Вишняківське МПД одне із найпопулярніших підприємств галузі. Адже його вирізняє з-поміж інших зручна локація: у центрі України, близько до траси Київ-Харків та до джерел сировини (кукурудза, пшениця). Тут є під’їзна залізнична гілка. Хоча нині виробництво спирту тимчасово і призупинено.





«Аукціон із продажу Вишняківського спиртзаводу заплановано на 18 грудня. Стартова ціна лоту сягає 22,4 млн грн. Звертаю увагу потенційних інвесторів на те, що регіональному відділенню ФДМУ успішно виставити на продаж підприємство у Вишняках допомогли менеджери авторизованого майданчика Української універсальної біржі. Тому запрошуємо до торгів усіх бажаючих придбати спиртзавод. Забезпечимо їм повний супровід у підготовці до аукціону », – запрошує до співпраці потенційних інвесторів директор Української універсальної біржі Сергій Гладкий.





Загалом в Україні уже підготовлено до приватизації та оголошено аукціони із продажу 15 підприємств Укрспирту. 8 із них уже продано.