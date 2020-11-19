Кременчужанам нагадали, як не втратити руки на новорічні свята

Сьогодні, 08:14 Переглядів: 521 Коментарів: 1

У 2020 році на Полтавщині зареєстрували 2 випадки травмування піротехнікою та ще 4 випадки у 2019 році. «Винуватцями» нещасних випадків стали петарди та тортова свічка. Фахівці ДСНС надали декілька рекомендацій, що можуть урятувати ваше здоров'я:

обирайте піротехнічну продукцію, що має на упаковці знак відповідності технічним регламентам:

не використовуйте піротехніку з механічними ушкодженнями , звертайте увагу на цілісність упаковки та відсутність деформацій;

, звертайте увагу на цілісність упаковки та відсутність деформацій; користуйтеся піротехнічніми виробами лише відповідно до інструкції, дотримуючися безпечних відстаней до людей, будинків, ліній електропередач та дерев;

ніколи не направляйте піротехнічні вироби в людей чи тварин;

зберігайте піротехнічну продукцію в недоступних для дітей місцях і розповідайте дітям, що без нагляду дорослих гратися з піротехнікою небезпечно!

Рятувальники закликають громадян відповідально ставитись до вибору піротехнічної продукції. Дотримання простих правил безпеки вбереже від лиха, і тоді від святкувань з яскравими бенгальськими вогниками та гучними хлопавками залишаться тільки приємні спогади.