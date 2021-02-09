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Шок і «капець»: кременчужани отримали січневі платіжки за комуналку

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 9 197 Коментарів: 25

 

Особливо подорожчало централізоване опалення: доводиться викладати за 1-кімнатну на 300-500 гривень більше, за двокімнкатну — приблизно плюс 500-1000

Кременчужани отримали січневі платіжки за комуналку (після підвищення з першого січня тарифів на опалення, гарячу воду, холодну воду) та обговорюють їх у соцмережах. «Шок», «капець» та «до фіга» - це найм'якіші визначення для кременчуцьких платіжок. А ще — ненормативна лексика. Люди лають і Президента Зеленського, і мера Малецького, і всю владу. Основний тягар платіжок — оплата за опалення.


«Подарунок» під ялинку: мерія підвищила кременчужанам тарифи на тепло і гарячу воду


Нагадаємо, у Кременчуці із січня подорожчало опалення: введені в дію нові тарифи, які затвердив виконком Кременчуцької міськради обом місцевим виробникам тепла: ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та КП «Теплоенерго». Кременчужани тричі виходили на мітинги проти захмарних тарифів на комуналку. Однією з вимог пікетувальників був місцевий мораторій на підвищення теплових тарифів та скасування рішень виконкому.


Фракція ЄС у міській раді подавала проєкт рішення щодо скасування тарифів, які затвердив виконком — проте більшість депутатів за це не проголосувала.


Готуйте гаманці, бо мерія Кременчука не знизить теплові тарифи: як голосували депутати


При цьому депутати ухвалили звернення до КМУ, Президента, НКРЕКП щодо зниження ціни на газ до 5 гривень. При цьому мер по'яснював, що у тарифах тепловиків врахована ціна газу 4,5 грн — у той час як гранична ціна, яку ввів уряд, складає 6,99 грн за кубометр.


Від 350 до 600 гривень: у мерії назвали, на скільки здорожчають платіжки кременчужан за тепло у січні

 


«Это полный пи...ц» 

І ось ми дочекалися нових платіжок - як вироку для гаманців. На них бурхливо відреагували соцмережі. 


 


Кременчужанин Володимир Бахарєв у фейсбуку пише, що платіжка за однокімнатну квартиру площею 33 кв м (за всі послуги) – 3150 грн, до подорожчання він платив 2000-2500 грн. Йому відповідають у коментарях.


«У мене тільки опалення 2900 за 2-кімн 48 м»

«3-ка хрущ 54 м2, только отопление 2750»

«Нам счёт пришёл на одну комнату почти 2700 грн»

«7400 за 52 квадрата. Это полный пи...ц»

«1 ком.кв., 2 чел.прописаны, 3624 грн. Это нормально!? Как выживать!?»


 


Судячи з того, що пишуть у фейсбуку, за 1-кімнатну доводиться платити десь на 300-500 гривень більше, ніж у грудні, за двокімнкатну — приблизно від 500 до тисячі; за 3-кімнатну від тисячі та більше.


Наприклад, Наталя Шилова надіслала свої реальні рахунки за однокімнатну квартиру площею 38 кв м — у січні майже на 500 грн більше, ніж у грудні, при цьому плюс якраз дало опалення.


 


В Олени Ніколаєнко за двокімнатну за січень (58 кв м) вийшло на 600 грн більше, ніж у грудні — і знову ж таки, за рахунок опалення.


 


У кременчужанина Олега за двушку у січні теж набігло на 600 гривень більше, при цьому практично вся сума — за рахунок опалення.


 


Те саме і в кременчужанки Олени за двушку площею 46 квадратів. 


  



Разом із тим, у деяких містян рахунки не захмарні. Ось ще кілька коментарів із соцмереж.


«1480 грн отопление 2-х комнатная, окна на проветривании»

«У меня на 100 грн больше, чем в январе 2019»

«Обычная платежка.2600 за двушку 42м кв».



Чому платіжки такі різні?

  


Люди запитують: чому платіжки такі різні? Дехто припускає, що й у коментарі про платіжки прийшли «боти Малецького», які спеціально «занижують» рахунки. Можливо й так. Але є й інші причини.


 


Ми спробуємо відповісти на прикладах, чому платіжки такі різні. Оперуватимемо реальними рахунками кременчужан. Але спершу (для розуміння) кілька нюансів.


  1. Оплату нараховують за гігакалорії тепла, яке споживає будинок. У більшості кременчуцьких багатоповерхівок - теплові лічильники.
  2. Якщо лічильника немає — використовують методику нарахувань, яка передбачає коригування залежно від температури зовнішнього повітря. (Сталої ціни за опалення 1 кв м без лічильника, як було раніше, зараз немає — лише розрахункова і різна щомісяця ціна).
  3. Вартість однієї гігакалорії тепла різна: на лівобережжі (яке обслуговує ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - 1796,4 за 1 Гкал; на правобережжі та Занасипах (яке обслуговує КП «Теплоенерго») - 2040,44 за 1 Гкал. Відповідно, суми в платіжках крюків'ян, яких обслуговує комунальне підприємство, будуть вищими, навіть при такому ж самому споживанні гігакалорій, як у мешканців центру чи Молодіжного. 
  4. Кількість спожитих гігакалорій залежить від того, яка температура в квартирах, як регулюється подача на будинок, наскільки він утеплений — словом, від того, чи є в будинку господар. 
Ось куди «вилітає» тепло у Кременчуці, за яке ми платимо



Тепер на прикладах.


Лариса Гориславець, яка живе будинку на вул. Чумацький Шлях, 9 (де створено об'єднання співвласників), розповіла, що тема платіжок зараз найгарячіша у чаті ОСББ.


- Сьогодні тема в усіх чатах ОСББ - чому так дорого за тепло???!!! Люди волають, але в нас тихо, бо найдешевше на районі.



У ОСББ, де живе Лариса, нещодавно встановити індивідуальний тепловий пункт, регулюється подача тепла. Люди економлять. І тому рахунки вийшли чи не найнижчими серед багатоквартирних будинків мікрорайону. Цікаво, що рахунок на опалення за 3-кімнатну квартиру площею 66,4 кв м за січень вийшов навіть на 29 грн меншим. Якщо перерахувати на звичні для сприйняття квадратні метри, за січень вийде 27,3 грн за кв м.


 


Натомість її родичка, яка мешкає на Раківці, на вул. Республіканський, 140, отримала захмарний рахунок за 3-кімнатну квартиру, площа якої трохи більша — близько 70 кв м: у січні майже на тисячу більше, ніж у грудні. При цьому опалення «з'їло» на 800 грн більше. Якщо рахувати на квадратні метри, то ціна за один складе понад 46 грн за кв м.


 


Раніше ТЪ писав, що фактично людям доводиться платити за спеку у квартирах. При цьому, навіть якщо є ініціативна група, яка хоче вжити заходи з економії — це не завжди дають зробити виробники тепла. Натомість керуючі компанії, призначені виконкомом, «спустили на гальма» регулювання подачі теплоносія у будинках, які їм довірили.


«Нам не дають економити»: Кременчуцька ТЕЦ опломбувала засувку в багатоповерхівці


Один з містян, виклавши свою платіжку в ОСББ, порадив позбуватися таких управителів та самим дбати про житло. 


Який у вас рахунок за комуналку? Беріть участь в опитувнані та пишіть у коментарях - не забудьте вказати площу квартири та інші нюанси: чи є тепловий лічильник, чи створене ОСББ. 

7
Автор: Татьяна Донченко
Теги: комуналка платіжка тепло

А який у вас рахунок за січень за комуналку?

Коментарі: 25

299
shoni1970:
Сьогодні, 12:51

Тю, так хоть поржем. Дайте ему еще годик, и тогда - ух!!!


60 6
17
limon4ik:
Сьогодні, 13:03

За 60 кв.м, опалення: у грудні 2150, у січні 3000 грн.


32 2
661
evil:
Сьогодні, 13:13

Вот и очередная обраточка прилетела....да, 73%? Зробили це разом? Голова не кружится от того, как кучерявая бабушка Беня *** и вертит как спинер? И это только начало! Лучшее еще впереди!

Или по прежнему Порошенко виноват? 

Ах, как же сладко Голобородько писял в уши на дебатах! Да? Как он красиво ###дел по телевизору!

Дошло хотя бы, что не дороги перекрывать надо было, а блокировать и разносить в хлам концертные сьемки Лиги смехов и Вечірніх кварталов? Не кучковаться по перефериям, а целенаправленно бить ногами прямо по квартальным яйцам?

 


57 35
28
ivkoval:
Сьогодні, 13:15

Цитата: shoni1970

Тю, так хоть поржем. Дайте ему еще годик, и тогда - ух!!!


не! нужно ж на второй срок, а то не успевает, все ему мешают...


48 4
196
wtf100500:
Сьогодні, 13:17

Трешка 70 квадратов. 5023 грн. (отопление 3356 грн)


33 2
9
Мария:
Сьогодні, 13:28

Возможно нужно немного снизить температуру теплоносителя?  У нас жарко в квартирах, но никто не хочет снизить температуру. Возможно нужно приучать людей, что  нормальная температура в квартирах не + 25, а  18-20 градусов. Лучше  надеть  носки и кофту , а не открывать  окна и балконы.


32 44
271
JJAbrams:
Сьогодні, 13:29

трешка 68, 1650 грн, осбб, итп. Продолжайте и дальше не создавать осбб.


36 27
196
wtf100500:
Сьогодні, 13:47

Цитата: Мария

Возможно нужно немного снизить температуру теплоносителя?  У нас жарко в квартирах, но никто не хочет снизить температуру. Возможно нужно приучать людей, что  нормальная температура в квартирах не + 25, а  18-20 градусов. Лучше  надеть  носки и кофту , а не открывать  окна и балконы.

у нас нет счетчика на дом. Какие то темы с установкой.


8 1
27
Anthraxx:
Сьогодні, 13:52

Цитата: evil

Вот и очередная обраточка прилетела....да, 73%? Зробили це разом? Голова не кружится от того, как кучерявая бабушка Беня насадила вас и вертит как спинер? И это только начало! Лучшее еще впереди!

Или по прежнему Порошенко виноват? 

Ах, как же сладко Голобородько писял в уши на дебатах! Да? Как он красиво ###дел по телевизору!

Дошло хотя бы, что не дороги перекрывать надо было, а блокировать и разносить в хлам концертные сьемки Лиги смехов и Вечірніх кварталов? Не кучковаться по перефериям, а целенаправленно бить ногами прямо по квартальным яйцам?

 

Вообще-то отопление это Виталькина тема


53 9
109
DarkFolko:
Сьогодні, 13:58

58 квадратов, отопление 1500грн, осбб. Грейте улицу дальше


21 24
21
Шамиль:
Сьогодні, 14:20

Цитата: Мария

Возможно нужно немного снизить температуру теплоносителя?  У нас жарко в квартирах, но никто не хочет снизить температуру. Возможно нужно приучать людей, что  нормальная температура в квартирах не + 25, а  18-20 градусов. Лучше  надеть  носки и кофту , а не открывать  окна и балконы.

И просто прекратить стрелять


34 5
97
Sanay:
Сьогодні, 14:32

Элктричество почти у всех стало как минимум на 100грн больше, как максимум в 2 раза, судя с ваших картинок платежек. Серьезно?

 

Это по чем сейчас 1кВт?

[Про причини читайте у матеріалі: Пільгових 100 кВт не буде: уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. Адміністрація]


5 6
299
shoni1970:
Сьогодні, 14:52

Цитата: Sanay

Элктричество почти у всех стало как минимум на 100грн больше, как максимум в 2 раза, судя с ваших картинок платежек. Серьезно?

 

Это по чем сейчас 1кВт?

Пора протрезветь после новогодних праздников: льготный тариф до 100 кВт\час отменили, вот и цена вопроса.


14 0
97
Sanay:
Сьогодні, 14:56

Цитата: shoni1970

 

Пора протрезветь после новогодних праздников: льготный тариф до 100 кВт\час отменили, вот и цена вопроса.

 

Это понятно, а почему тогда всех смущает только цена за отопление? Свет это фигня? +- 200 300грн в платежке это мелочи?)))

 

Ну ок, давайте поговорим на сколько подорожало тепло))


10 5
661
evil:
Сьогодні, 15:08

Цитата: Sanay
Это понятно, а почему тогда всех смущает только цена за отопление? Свет это фигня? +- 200 300грн в платежке это мелочи?)))

 

С первого апреля цена электроэнергии будет от 3.30 грн/кВт.час...так что на данный момент, это еще не все плюшки...Все квартальные сюрпризы впереди...
Гомункул Коломойского - квартальный клоун Зеленский еще не полностью удовлетворил все аппетиты кучерявой бабушки Бени... 

 


27 9
456
Кавоман:
Сьогодні, 15:15

Цитата: Anthraxx
Цитата: evil

Вот и очередная обраточка прилетела....да, 73%? Зробили це разом? Голова не кружится от того, как кучерявая бабушка Беня насадила вас и вертит как спинер? И это только начало! Лучшее еще впереди!

Или по прежнему Порошенко виноват? 

Ах, как же сладко Голобородько писял в уши на дебатах! Да? Как он красиво ###дел по телевизору!

Дошло хотя бы, что не дороги перекрывать надо было, а блокировать и разносить в хлам концертные сьемки Лиги смехов и Вечірніх кварталов? Не кучковаться по перефериям, а целенаправленно бить ногами прямо по квартальным яйцам?

 

Вообще-то отопление это Виталькина тема

Так, так, а це що:

"Президент Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на опалення наступного сезону майже вдвічі. Про це президент розповів у своєму відеозверненні."

2 грудня 2019, 16:41

 


28 1
27
Anthraxx:
Сьогодні, 15:26

Цитата: Кавоман
Цитата: Anthraxx
Цитата: evil

Вот и очередная обраточка прилетела....да, 73%? Зробили це разом? Голова не кружится от того, как кучерявая бабушка Беня насадила вас и вертит как спинер? И это только начало! Лучшее еще впереди!

Или по прежнему Порошенко виноват? 

Ах, как же сладко Голобородько писял в уши на дебатах! Да? Как он красиво ###дел по телевизору!

Дошло хотя бы, что не дороги перекрывать надо было, а блокировать и разносить в хлам концертные сьемки Лиги смехов и Вечірніх кварталов? Не кучковаться по перефериям, а целенаправленно бить ногами прямо по квартальным яйцам?

 

Вообще-то отопление это Виталькина тема

Так, так, а це що:

"Президент Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів на опалення наступного сезону майже вдвічі. Про це президент розповів у своєму відеозверненні."

2 грудня 2019, 16:41

 

В Киеве и Харькове не повысили, а у нас с какого перепугу, или у них газ другой?


26 0
21
KVM:
Сьогодні, 15:33

3-х комантная 68 кв.м. - 2600 грн. Больше чем в декабре почти на 500 грн. Но и погода в январе біла намного холоднее

 


4 6
2
fishgarpy:
Сьогодні, 15:38

Цитата: Мария

Возможно нужно немного снизить температуру теплоносителя?  У нас жарко в квартирах, но никто не хочет снизить температуру. Возможно нужно приучать людей, что  нормальная температура в квартирах не + 25, а  18-20 градусов. Лучше  надеть  носки и кофту , а не открывать  окна и балконы.

Возможно нужно не бросаться в крайности? И +25 и +18 - это не нормально



Цитата: JJAbrams

трешка 68, 1650 грн, осбб, итп. Продолжайте и дальше не создавать осбб.

У нас ОСББ, установлено ИТП - за однушку - 1500 только отопление. Вам просто повезло - нормальный управляющий и хорошая система отопления. А нам вот нет ((( Еще и кредит за ИТП несколько лет выплачивать


9 0
60
Александр Кириленко:
Сьогодні, 16:00

думал,платёжка будет больше, хоть так


0 47
56
Athom_one:
Сьогодні, 16:06

Цитата: Александр Кириленко

думал,платёжка будет больше, хоть так

вот и боты подоспели!


36 0
26
Natali_nata:
Сьогодні, 16:17

Ну не только у нас в городе такая проблема. Большие платежки по всей Украине. А все потому что газ покупают по завышенной цене. А о людях вообще не думают. 


8 24
27
Anthraxx:
Сьогодні, 16:45

Цитата: Athom_one
Цитата: Александр Кириленко

думал,платёжка будет больше, хоть так

вот и боты подоспели!

Ещё не все отметились, ещё 2-3 должны ересь написать

 


11 1
32
law-abiding citizen:
Сьогодні, 17:14

3к хрущовка, 61м.кв на водоканалі, немає ОСББ, дім втеплений, тепло регулює відповідальна людина в ручному режимі. Платіжка за грудень: 1912грн, з них опалення 1374грн. Платіжка за січень: 2475грн, з них 1795 це опалення. Well done, Віталій Олексійович, щироі від усього серця: щоб вас і ваших колег по партіїї за-(Беніне)-майбутнє порозривало.


21 2
132
Zloy_kachan:
Сьогодні, 18:47

Цитата: evil

Вот и очередная обраточка прилетела....да, 73%? Зробили це разом? Голова не кружится от того, как кучерявая бабушка Беня *** и вертит как спинер? И это только начало! Лучшее еще впереди!

Или по прежнему Порошенко виноват? 

Ах, как же сладко Голобородько писял в уши на дебатах! Да? Как он красиво ###дел по телевизору!

Дошло хотя бы, что не дороги перекрывать надо было, а блокировать и разносить в хлам концертные сьемки Лиги смехов и Вечірніх кварталов? Не кучковаться по перефериям, а целенаправленно бить ногами прямо по квартальным яйцам?

 

Ну как по мне "не Лох" только продолжил начатое шоколадным. А на субсидии всех посадил именно он (тоесть народ просто не мог тянуть такие платежки). Поэтому в соседних с камерой Яныка, хотел бы видеть обоих.


1 3

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