Шок і «капець»: кременчужани отримали січневі платіжки за комуналку

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 9 197 Коментарів: 25

Особливо подорожчало централізоване опалення: доводиться викладати за 1-кімнатну на 300-500 гривень більше, за двокімнкатну — приблизно плюс 500-1000

Кременчужани отримали січневі платіжки за комуналку (після підвищення з першого січня тарифів на опалення, гарячу воду, холодну воду) та обговорюють їх у соцмережах. «Шок», «капець» та «до фіга» - це найм'якіші визначення для кременчуцьких платіжок. А ще — ненормативна лексика. Люди лають і Президента Зеленського, і мера Малецького, і всю владу. Основний тягар платіжок — оплата за опалення.









Нагадаємо, у Кременчуці із січня подорожчало опалення: введені в дію нові тарифи, які затвердив виконком Кременчуцької міськради обом місцевим виробникам тепла: ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» та КП «Теплоенерго». Кременчужани тричі виходили на мітинги проти захмарних тарифів на комуналку. Однією з вимог пікетувальників був місцевий мораторій на підвищення теплових тарифів та скасування рішень виконкому.





Фракція ЄС у міській раді подавала проєкт рішення щодо скасування тарифів, які затвердив виконком — проте більшість депутатів за це не проголосувала.









При цьому депутати ухвалили звернення до КМУ, Президента, НКРЕКП щодо зниження ціни на газ до 5 гривень. При цьому мер по'яснював, що у тарифах тепловиків врахована ціна газу 4,5 грн — у той час як гранична ціна, яку ввів уряд, складає 6,99 грн за кубометр.









«Это полный пи...ц»

І ось ми дочекалися нових платіжок - як вироку для гаманців. На них бурхливо відреагували соцмережі.









Кременчужанин Володимир Бахарєв у фейсбуку пише, що платіжка за однокімнатну квартиру площею 33 кв м (за всі послуги) – 3150 грн, до подорожчання він платив 2000-2500 грн. Йому відповідають у коментарях.





«У мене тільки опалення 2900 за 2-кімн 48 м» «3-ка хрущ 54 м2, только отопление 2750» «Нам счёт пришёл на одну комнату почти 2700 грн» «7400 за 52 квадрата. Это полный пи...ц» «1 ком.кв., 2 чел.прописаны, 3624 грн. Это нормально!? Как выживать!?»









Судячи з того, що пишуть у фейсбуку, за 1-кімнатну доводиться платити десь на 300-500 гривень більше, ніж у грудні, за двокімнкатну — приблизно від 500 до тисячі; за 3-кімнатну від тисячі та більше.





Наприклад, Наталя Шилова надіслала свої реальні рахунки за однокімнатну квартиру площею 38 кв м — у січні майже на 500 грн більше, ніж у грудні, при цьому плюс якраз дало опалення.









В Олени Ніколаєнко за двокімнатну за січень (58 кв м) вийшло на 600 грн більше, ніж у грудні — і знову ж таки, за рахунок опалення.









У кременчужанина Олега за двушку у січні теж набігло на 600 гривень більше, при цьому практично вся сума — за рахунок опалення.









Те саме і в кременчужанки Олени за двушку площею 46 квадратів.













Разом із тим, у деяких містян рахунки не захмарні. Ось ще кілька коментарів із соцмереж.





«1480 грн отопление 2-х комнатная, окна на проветривании» «У меня на 100 грн больше, чем в январе 2019» «Обычная платежка.2600 за двушку 42м кв».







Чому платіжки такі різні?





Люди запитують: чому платіжки такі різні? Дехто припускає, що й у коментарі про платіжки прийшли «боти Малецького», які спеціально «занижують» рахунки. Можливо й так. Але є й інші причини.









Ми спробуємо відповісти на прикладах, чому платіжки такі різні. Оперуватимемо реальними рахунками кременчужан. Але спершу (для розуміння) кілька нюансів.





Оплату нараховують за гігакалорії тепла, яке споживає будинок. У більшості кременчуцьких багатоповерхівок - теплові лічильники. Якщо лічильника немає — використовують методику нарахувань, яка передбачає коригування залежно від температури зовнішнього повітря. (Сталої ціни за опалення 1 кв м без лічильника, як було раніше, зараз немає — лише розрахункова і різна щомісяця ціна). Вартість однієї гігакалорії тепла різна: на лівобережжі (яке обслуговує ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - 1796,4 за 1 Гкал; на правобережжі та Занасипах (яке обслуговує КП «Теплоенерго») - 2040,44 за 1 Гкал. Відповідно, суми в платіжках крюків'ян, яких обслуговує комунальне підприємство, будуть вищими, навіть при такому ж самому споживанні гігакалорій, як у мешканців центру чи Молодіжного. Кількість спожитих гігакалорій залежить від того, яка температура в квартирах, як регулюється подача на будинок, наскільки він утеплений — словом, від того, чи є в будинку господар.







Тепер на прикладах.





Лариса Гориславець, яка живе будинку на вул. Чумацький Шлях, 9 (де створено об'єднання співвласників), розповіла, що тема платіжок зараз найгарячіша у чаті ОСББ.





- Сьогодні тема в усіх чатах ОСББ - чому так дорого за тепло???!!! Люди волають, але в нас тихо, бо найдешевше на районі.







У ОСББ, де живе Лариса, нещодавно встановити індивідуальний тепловий пункт, регулюється подача тепла. Люди економлять. І тому рахунки вийшли чи не найнижчими серед багатоквартирних будинків мікрорайону. Цікаво, що рахунок на опалення за 3-кімнатну квартиру площею 66,4 кв м за січень вийшов навіть на 29 грн меншим. Якщо перерахувати на звичні для сприйняття квадратні метри, за січень вийде 27,3 грн за кв м.









Натомість її родичка, яка мешкає на Раківці, на вул. Республіканський, 140, отримала захмарний рахунок за 3-кімнатну квартиру, площа якої трохи більша — близько 70 кв м: у січні майже на тисячу більше, ніж у грудні. При цьому опалення «з'їло» на 800 грн більше. Якщо рахувати на квадратні метри, то ціна за один складе понад 46 грн за кв м.









Раніше ТЪ писав, що фактично людям доводиться платити за спеку у квартирах. При цьому, навіть якщо є ініціативна група, яка хоче вжити заходи з економії — це не завжди дають зробити виробники тепла. Натомість керуючі компанії, призначені виконкомом, «спустили на гальма» регулювання подачі теплоносія у будинках, які їм довірили.









Один з містян, виклавши свою платіжку в ОСББ, порадив позбуватися таких управителів та самим дбати про житло.





Який у вас рахунок за комуналку? Беріть участь в опитувнані та пишіть у коментарях - не забудьте вказати площу квартири та інші нюанси: чи є тепловий лічильник, чи створене ОСББ.