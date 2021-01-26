Ось куди «вилітає» тепло у Кременчуці, за яке ми платимо

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2 184 Коментарів: 4

Депутат Кременчуцької міськради Олександр Березянський звернув увагу та стан теплових мереж на «крайньому» Молодіжному — це округ, за яким його закріпили. Він зробив низку фото: одразу видно, куди «вилітає» тепло, за яке у підсумку платять споживачі, оскільки теплові втрати у мережах враховуються у тарифах теплопостачальних організацій. Відповідний запит щодо стану теплових мереж депутат Березянський зробив на останній сесії Кременчуцької міськради.

- Термоізоляція труб, які видають тепло до будинків, повністю відсутня. Як наслідок мешканці сплачують кошти за обігрів не тільки своєї оселі, а й за повітря, - констатував Олександр Березянський.

Депутат нагадав, що у місті прийнята Програма помірної децентралізації теплопостачання та підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та соцсфери. Він заявив, про «ганебний стан» теплопостачання 24 будинків на вулицях Довженка, Княгині Ольги, Молодіжній та запропонував надати чіткі терміни реалізації проєкту помірної децентралізації Молодіжного (а цей район увійшов до Програми). Йдеться про автономне опалення для споживачів цих 24 будинків. І попросив внести зміни до бюджету, передбачивши фінансування цього проєкту.

На фото — в основному, двоповерхові малосімейки на «крайньому» Молодіжному. Мер, коментуючи фото під час сесії, кинув репліку, що надавачі послуг «гріють собак і котів». А оскільки до будинків ведуть квартальні теплові мережі, то це зона відповідальності КП «Теплоенерго».

Крім того, у будинках подекуди вибиті вікна — тож не лише мережі опалюють повітря. Лічильники тепла в будинках не встановлені — інакше тариф за опалення при таких теплових втратах буде захмарним, а відтак приладі обліку «зламаються» (ймовірно, що самі ж мешканці виведуть їх з ладу) - такі випадки у двоповерхівках у місті вже були.

Запит депутати підтримали. Директору департаменту ЖКГ дали доручення створити робочу групу з питання помірної децентралізації. Проте парадокс полягає в тому, що сам пан Березянський віднедавна (після обрання депутатом) став працювати на КП «Теплоенерго» - заступником директора з юридичних питань. Тобто фактично своїм запитом звернув увагу на бездіяльність свого ж підприємства у питанні енергозбереження.

Олександр Березянський

Наразі помірну децентралізацію запустили лише на Ревівці — мешканцям двоповерхівок зробили автономне газове опалення за рахунок бюджету. Наступним етапом будуть будинки на Молодіжному, про які згадав Березянський, та проблемні будинки у Крюкові, сказав міський голова Віталій Малецький. Йдеться про 12 будинків на вул. Івана Приходька та про 13 будинків на вулиці Східній.

- Але там (у Крюкові — ред.) стан мереж набагато кращий, ніж на Молодіжному, тому почати слід з Молодіжного вважає мер.

Яка подальша доля запиту?

І врешті, чому КП «Теплоенерго» нічого не робить з мережами, які гріють повітря, а його працівник (заступник директора) пише депутатські запити?

Про це ми запитали пана Березянського сьогодні — коли вже минуло трохи часу від сесії. Адже, на жаль, найчастіше подальша доля депутатських запитів, оголошених на сесії, зазвичай залишається невідомою. Олександр Березянський розповів, що шукатиме грошей на реалізацію проєкту. І як варіант — можливість залучення кредитних коштів, зокрема, від міжнародних організацій НЕФКО та Danida, які зараз беруться за проєкт «Енергоефективна Раківка».

- 16 лютого планується підписання у Києві угоди з данцями щодо проєкту котелень на Раківці. Я розроблю також презентацію цього проєкту (децентралізації опалення на Молодіжному — ред.) у цифрах, і наскільки він соціально необхідний. Мій запит підтримали. Зрозуміло, що це було після ухвалення бюджету. І щоб аргументувати необхідність цього проєкту, я займатимусь цифрами - треба все прорахувати, - розповів про свої плани депутат.

- Є ще одне питання. До будинків ведуть квартальні мережі. А за квартальні мережі нині відповідає КП «Теплоенерго» - те саме підприємство, де ви нині працюєте заступником директора. КП «Теплоенерго» обіцяло ізолювати труби, щоб зменшити теплові втрати. Чому до цього часу це не зроблено?

- Я можу написати депутатське звернення на «Теплоенерго», не я безпосередньо відповідаю за це питання. Я працюю на підприємстві з виконавчою службою. Я пишу звернення, щоб потім відзвітувати перед виборцями, - відповів пан Березянський.



Нагадаємо, у 2019 році КП «Теплоенерго» захистило в Мінрегіоні схему теплопостачання міста. Схема дуже хороша. На лівобережжі передбачена теплоізоляція квартальних мереж: замість повітряних теплових мереж, де наразі найбільші втрати тепла при транспортуванні, передбачені підземні мережі.

Без ТЕЦ вагонзаводу: Кременчук захистив у Мінрегіоні нову схему теплопостачання міста



До речі, роботи під назвою «Розробка схеми оптимізації роботи централізованої системи» свого часу замовили в улюбленого підрядника Стікс-Оіл Інжинірінг за 999 999 гривень — в КП «Теплоенерго» оминали тендер, оцінивши закупівлю на одну гривню дешевше.

Час іде — гарна схема залишається схемою, а теплові мережі — непристойно оголеними.







