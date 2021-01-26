Фракція ЄС у міськраді пропонує скасувати підвищені тарифи на тепло у Кременчуці

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 486

Депутатська фракція «Європейської солідарності» у міськраді пропонує скасувати три рішення виконкому про підвищення тарифів на теплову енергію та гарячу воду, ухвалені 24 грудня. Це рішення, якими встановлений новий тариф на виробництво ТЕЦ КВБЗ і тарифів для споживачів, за якими надають послуги комунальне підприємство «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».



Альтернативний проєкт рішення щодо тарифного питання внесли на розгляд сесії Кременчуцької міської ради. Як говорив на мітингу голова фракції ЄС Богдан Лазоренко, проєкт рішення не візували у виконкомі — тобто були перешкоди для внесення на сесію. Проте наразі мер Кременчука Віталій Малецький вніс на сесію даний проєкт, депутати проголосували за включення. Богдан Лазоренко додав, що, по суті, цей проєкт готували активісти, які збиралися на тарифні мітинги.



Проте мер проти скасування рішень виконкому про тарифи. Про це він заявив у сесійній залі та обіцяв виступити з мотивів. Під час мітингу він сказав, що причина в усьому — це зависока ціна на газ — і поклав відповідальність на прем'єра Дениса Шмигаля.



Завантажити проєкт від ЄС можна тут:





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