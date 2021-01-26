Після локдауну майже 90% кременчуцьких школярів вийшли на навчання

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Учні у Кременчуці навчаються за змішаною системою

Після локдауну 25 січня заняття розпочалися в очній формі, і майже 90% кременчуцьких школярів приступило до навчання. Про це повідомив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик.





Нагадаємо, наразі учні шкіл нашого міста навчаються за змішаною системою. Зокрема, з молодшими школярами 3 уроки проходять в умовах класу, інші – дистанційно. Старші школярі знаходяться у навчальному закладі 4 уроки, інші навчальні предмети вивчатимуть в онлайн-форматі.





Навчальний процес відбувається відповідно до вимог епідемічних правил, що відповідають «помаранчевому» рівню карантинної безпеки.





З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для освітніх закладів, визначені постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236.





На період дії карантину заборонено: