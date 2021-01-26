Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Кременчук, Освіта

Після локдауну майже 90% кременчуцьких школярів вийшли на навчання

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 322

 

Учні у Кременчуці навчаються за змішаною системою

Після локдауну 25 січня заняття розпочалися в очній формі, і майже 90% кременчуцьких школярів приступило до навчання. Про це повідомив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик. 


Нагадаємо, наразі учні шкіл нашого міста навчаються за змішаною системою. Зокрема, з молодшими школярами 3 уроки проходять в умовах класу, інші – дистанційно. Старші школярі знаходяться у навчальному закладі 4 уроки, інші навчальні предмети вивчатимуть в онлайн-форматі.


Навчальний процес відбувається відповідно до вимог епідемічних правил, що відповідають «помаранчевому» рівню карантинної безпеки.


З 25 січня продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для освітніх закладів, визначені постановою Кабінету Міністрів від 9 грудня 2020 року №1236.


На період дії карантину заборонено:

  • відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
  • відвідувати навчальні заклади здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим COVID-19 перебуває більш як 50% здобувачів освіти та персоналу;
  • проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).
Локдаун закінчився — які обмеження залишились і діють
0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: bug.org.ua
Теги: школы школьники карантин учеба

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх