На Полтавщині затримали зловмисника, який за допомогою скімерів на банкоматах крав кошти з карток людей

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 783

У Миргороді спіймали зловмисника, який за допомогою скімінгових пристроїв на банкоматах крав кошти з карток людей. Серед потерпілих є і кременчужани. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, затриманий - мешканець Київської області.









Зловмисник знімав квартиру у Миргороді, де його і затримали. Шахрай використовував скімер, який встановлював на банкомати. З його допомогою зловмисник отримував дані карток, виготовляв дублікати та знімав гроші з рахунків людей.









Правоохоронці встановили, що чоловік виготовив щонайменше 35 карток, а сума збитку становить більше 200 тисяч гривень. Під час обшуку у квартирі зловмисника вилучили скімінговий пристрій, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, платіжні квитанції, платіжні картки та паспорт громадянина іншої країни.









Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) і ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин).