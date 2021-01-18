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Кременчук, Освіта

Кременчуцькі школярі повертаються за парти - навчання за змішаною системою

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 065

 

Навчальний процес організовано відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я з дотриманням всіх вимог карантину

25 січня кременчуцькі школярі продовжать навчання за змішаною системою: учні молодших класів 3 уроки навчатимуться у класах, інші проходитимуть дистанційно. Старші школярі знаходитимуться у навчальному закладі 4 уроки, інші уроки - онлайн. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука з посиланням на Департамент освіти Кременчука. 


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Навчальний процес організовано відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я з дотриманням всіх вимог карантину щодо дезінфекції рук, дотримання безпечної дистанції, індивідуального захисту органів дихання, запобігання скупчення великої кількості людей, розмежування потоків школярів залежно від їх віку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: освіта навчання карантин
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