Кременчуцькі школярі повертаються за парти - навчання за змішаною системою

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 065

Навчальний процес організовано відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я з дотриманням всіх вимог карантину

25 січня кременчуцькі школярі продовжать навчання за змішаною системою: учні молодших класів 3 уроки навчатимуться у класах, інші проходитимуть дистанційно. Старші школярі знаходитимуться у навчальному закладі 4 уроки, інші уроки - онлайн. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука з посиланням на Департамент освіти Кременчука.









Навчальний процес організовано відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я з дотриманням всіх вимог карантину щодо дезінфекції рук, дотримання безпечної дистанції, індивідуального захисту органів дихання, запобігання скупчення великої кількості людей, розмежування потоків школярів залежно від їх віку.