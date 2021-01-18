Стало відомо, скільки коштуватиме міському бюджету утримання Кременчуцької центральної райлікарні

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 626

За інформацією міського управління охоорони здоров'я, на лікарню на перше півріччя виділять 4 млн грн

На сесію Кременчуцької міськради, яка відбудеться 26 січня, виносять проєкт рішення про безоплатне прийняття до комунальної власності міста Кременчуцької центральної районної лікарні, що у Кохнівці. Раніше вона була у спільній власності сільських громад району, і сесія Кременчуцької райради (не без суперечок) дала згоду на передачу ЦРЛ Кременчуцькій міській територіальній громаді.



22 січня під час засідання депутатської бюджетної комісії її голова Олександр Плескун запитав, скільки коштуватиме місту утримання додаткового медзакладу.





Як відповів Максим Середа, керівник міського управління охорони здоров'я, левова частка витрат на утримання лікарні покладається на Національну службу здоров'я України (НСЗУ), з якою у лікарні укладена угода. Міський бюджет забезпечуватиме витрати на комунальні послуги та інші видатки, які не фінансує НСЗУ. За підрахунками міського управління охорони здоров'я, понад 4 млн грн потрібно для ЦРЛ на перше півріччя. Їх виділять за рахунок внутрішніх резервів галузі, поінформував Максим Середа.



Якщо буде потрібно, то в за результатами першого півріччя будемо просити додаткові кошти, - додав він.





Він також поінформував, що на платних послугах Кременчуцька ЦРЛ заробляє понад 2 млн грн.



