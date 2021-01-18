Через аварію Раківка з 11.00 сидить без тепла
Сьогодні, 14:29
Переглядів: 1 593
Коли теплопостачання відновиться - не повідомляють
Через аварію Раківка з 11.00 сидить без тепла.
КП «Теплоенерго» повідомляє, що в зв'язку з виявленим протіканням на подавальному трубопроводі теплоносія Д-300 перекрито теплоносій на Раківку:
- квт. 244 - вул. Східна 14/22-38, пров. Правобережний 14-20, вул.Шкільна 13/10-17;
- квт. 248 - вул. Республіканська 65-89, вул. Г.Манагарова 8-24/36А, вул. Правобережна 40А-50;
- квт. 243 - вул. Правобережна 57/2, вул. Шишкіна 16, вул. Республіканська 95, пров. Правобережний 4;
- квт. 247 - вул. Правобережна 31, 33;
- квт. 44 - вул. Космічна 1, 3, 5, 7;
- вул. Республіканська 140, 142, 144, 146.
Коли теплопостачання відновиться - не повідомляють.