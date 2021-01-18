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Кременчук, Культура, Кременчуг

Кременчужани вшанували пам'ять захисників української державності у День Соборності

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3

 

Цей день увійшов в історію українського народу підписанням Акту Злуки між УНР та ЗУНР

Сьогодні, 22 січня, кременчужани у День Соборності України вшанували пам'ять захисників української державності. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


З нагоди державного єднання представники міської громади вшанували пам'ять борців за соборність і цілісність України різних часових періодів. Вони поклали квіти до підніжжя пам’ятника Тараса Шевченка та пам’ятного знаку «Героям Небесної Сотні», встановленого на честь сучасних українських захисників.


Нагадаємо, що цей день увійшов в історію українського народу підписанням Акту Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою, який передбачав ліквідацію вікового роз’єднання сходу та заходу України.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: День соборности Украины День Соборності України

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