Правоохоронці скаржаться, що лікарі вважають верманича нетверезим, коли показник перевищує допустиму норму у 2 рази
Патрульна поліція звинуватила наркодиспансер у тому, що п'яному водію дали довідку «тверезий». Про це правоохоронці заявили у своєм telegram-каналі.
Випадок трапився 21 січня близько 23.00. На вулиці Миколаївській патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Керманич рухався містом без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби. І поки на нього складали постанову, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння: