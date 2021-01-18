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Патрульна поліція звинуватила наркодиспансер у тому, що п'яному водію дали довідку «тверезий»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 323

 

Правоохоронці скаржаться, що лікарі вважають верманича нетверезим, коли показник перевищує допустиму норму у 2 рази

Патрульна поліція звинуватила наркодиспансер у тому, що п'яному водію дали довідку «тверезий». Про це правоохоронці заявили у своєм telegram-каналі. 


Випадок трапився 21 січня близько 23.00. На вулиці Миколаївській патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення ПДР. Керманич рухався містом без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби. І поки на нього складали постанову, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння:


«Водій відмовився проходити огляд на місці, забажав рухатися в медичний заклад. Прибувши до Кременчуцького обласного наркологічного диспансеру, 26-річний містянин пройшов тест у лікаря. Результат освідування — 0.53 проміле, що перевищує норму майже у 3 рази. Ще за 15 хвилин газовий аналізатор Драгер показав 0,47 проміле, що також вважається перевищенням норми. Але уповноважена особа, а саме лікар-нарколог, так не вважав, він надав довідку про те, що водій тверезий. Такими діями лікарі можуть наражати на небезпеку», - обурюються у поліції. 



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Автор: Юлия Волынская
Теги: нетверезий водій поліція наркодиспансер

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