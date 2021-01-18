З понеділка, 25 січня, Кременчук виходить з локдауну

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 407

Як на всій території України, так і в Кременчуці розпочинають діяти карантинні обмеження, що відповідають “помаранчевому” рівню епідемічної небезпеки

25 січня на території України знову розпочинають діяти карантинні обмеження, що відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки.



25 січня в 00.00 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року закінчується дія локдауну.



Надалі в планах Уряду та МОЗ запровадити перехід до адаптивного карантину, який діятиме до 31 березня. Проте до прийняття відповідного рішення країна певний час буде перебувати на загальнонаціональному карантині. Отже, з 00.00 25 січня завершується локдаун і на території України знову розпочинають діяти карантинні обмеження, що відповідають «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки.



Нагадаємо, на позачерговому засіданні 9 грудня Уряд затвердив рішення про продовження карантину до 28 лютого 2021 року з посиленням обмежень на період з 8 до 24 січня. В період з 00.00 8 січня 2021 року до 00.00 годин 25 січня на території України діють посилені карантинні заходи.



