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Кременчук, Коронавірус / Карантин

29 санітарних зон діє у Кременчуці

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 362

 

Два зелених «острівця» зявилося у нашому місті

За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, станом на 21 січня у Кременчуці зареєстровано 679 випадків захворювання на COVID-2019. За місцем проживання хворих із цим діагнозом встановлено 29 карантинних зон.

 

Незважаючи на деякий спад захворюваності серед кременчужан, що спостерігається останнім тижнем, жителі міста мають продовжувати суворо дотримуватися заходів санітарної безпеки - зберігати дистанцію під час спілкування з людьми, носити засоби індивідуального захисту, користуватися санітайзерами під час відвідування громадських місць тощо. Дотримання цих протиепідемічних правил набагато зменшують ризики щодо поширення хвороби.

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Автор: Альона Душенко
Теги: санітарна зона карантинна зона коронавірус

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