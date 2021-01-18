29 санітарних зон діє у Кременчуці

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 362

За інформацією управління з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради, станом на 21 січня у Кременчуці зареєстровано 679 випадків захворювання на COVID-2019. За місцем проживання хворих із цим діагнозом встановлено 29 карантинних зон.

Незважаючи на деякий спад захворюваності серед кременчужан, що спостерігається останнім тижнем, жителі міста мають продовжувати суворо дотримуватися заходів санітарної безпеки - зберігати дистанцію під час спілкування з людьми, носити засоби індивідуального захисту, користуватися санітайзерами під час відвідування громадських місць тощо. Дотримання цих протиепідемічних правил набагато зменшують ризики щодо поширення хвороби.