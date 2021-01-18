Як вчитимуться учні та студенти після локдауну: позиція МОЗ

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 1 354 Коментарів: 2

Заклади вищої освіти зможуть самостійно вирішувати, коли та в якій формі організовувати навчання

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі озвучив позицію МОН щодо того, як мають навчатися учні та студенти після локдауну.





Він наголосив, що особливо це питання актуальне для батьків учнів 1-4 класів, які зараз опинилися у складній ситуації вибору між роботою та потребою допомагати дітям із навчанням.





Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання, - написав Шкарлет.





Щодо середньої та старшої школи, міністр зазначив, що такі учні навчатимуться за змішаною формою. Те саме стосується й здобувачів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти – вони займатимуться в змішаному форматі або навіть очно.





Крім того, заклади вищої освіти зможуть самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання, враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні.





Окреме питання – практика. Низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів, - зазначає міністр освіти і науки у своєму дописі.





Нагадаємо, раніше ТЪ повідомляв, що кременчуцькі учні сядуть за парти з 25 січня, навчатимуться у змішаному форматі, як це відбувалося у листопаді та грудні 2020 року.