Як вчитимуться учні та студенти після локдауну: позиція МОЗ

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі озвучив позицію МОН щодо того, як мають навчатися учні та студенти після локдауну.
Він наголосив, що особливо це питання актуальне для батьків учнів 1-4 класів, які зараз опинилися у складній ситуації вибору між роботою та потребою допомагати дітям із навчанням.
Щодо середньої та старшої школи, міністр зазначив, що такі учні навчатимуться за змішаною формою. Те саме стосується й здобувачів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти – вони займатимуться в змішаному форматі або навіть очно.
Крім того, заклади вищої освіти зможуть самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання, враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні.
Нагадаємо, раніше ТЪ повідомляв, що кременчуцькі учні сядуть за парти з 25 січня, навчатимуться у змішаному форматі, як це відбувалося у листопаді та грудні 2020 року.