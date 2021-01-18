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Освіта, Україна, Світ

Як вчитимуться учні та студенти після локдауну: позиція МОЗ

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 1 354 Коментарів: 2

 

Заклади вищої освіти зможуть самостійно вирішувати, коли та в якій формі організовувати навчання

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Телеграм-каналі озвучив позицію МОН щодо того, як мають навчатися учні та студенти після локдауну.


Він наголосив, що особливо це питання актуальне для батьків учнів 1-4 класів, які зараз опинилися у складній ситуації вибору між роботою та потребою допомагати дітям із навчанням.


Я вважаю, що принаймні молодші класи після завершення карантинних обмежень можуть повернутися до повноформатного навчання, - написав Шкарлет.


Щодо середньої та старшої школи, міністр зазначив, що такі учні навчатимуться за змішаною формою. Те саме стосується й здобувачів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти – вони займатимуться в змішаному форматі або навіть очно.


Крім того, заклади вищої освіти зможуть самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання, враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні.


Окреме питання – практика. Низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів, - зазначає міністр освіти і науки у своєму дописі.


Нагадаємо, раніше ТЪ повідомляв, що кременчуцькі учні сядуть за парти з 25 січня, навчатимуться у змішаному форматі, як це відбувалося у листопаді та грудні 2020 року.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: education.24tv.ua
Теги: школьники студенты учеба карантин МОН

Коментарі: 2

819
inattentive:
Сьогодні, 14:06

Я отец двоих сыновей (мы с женой Слава Богу пока что, кое как работаем) , и то как дети учатся онлайн наблюдал несколько раз, когда заезжал невзначай домой. Эти хитрецы, действительно слушали онлайн уроки, но в этот момент заодно "рубались" тихо в игры.  Беседы , вечерние (ночные) занятия , проверка знаний - это естественно все делаем . Но это же дети и на грабли все равно снова "наступают", иногда стараются по возможности "закосить". О-О-ОЧЕНЬ нужна школа , верните ее !!!


6 0
1 087
hunter:
Сьогодні, 14:25

Цитата: inattentive

Я отец двоих сыновей (мы с женой Слава Богу пока что, кое как работаем) , и то как дети учатся онлайн наблюдал несколько раз, когда заезжал невзначай домой. Эти хитрецы, действительно слушали онлайн уроки, но в этот момент заодно "рубались" тихо в игры.  Беседы , вечерние (ночные) занятия , проверка знаний - это естественно все делаем . Но это же дети и на грабли все равно снова "наступают", иногда стараются по возможности "закосить". О-О-ОЧЕНЬ нужна школа , верните ее !!!

Ее не вернут.Наши чинуши уже урезали раб.часы для учителей,а значит и з\п.Им не нужна умная нация,им надо рабы на их заводы.


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