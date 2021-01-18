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Здоров'я, Полтавщина

У Полтавській області у 2020 році не купували швидких

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 323 Коментарів: 1

 

Ще у квітні Кабмін дозволив купувати швидкі без аукціонів  — просто звітуючи про договір за процедурою COVID-19

У Полтавській, Одеській, Кіровоградській і Донецькій областях не купували спеціалізованих автомобілів для надання екстреної медичної допомоги минулого року, повідомляє Transparency International Ukraine.


Водночас загалом в Україні за рік придбали більше спеціалізованих машин для медиків (836), ніж за чотири попередні роки разом (748). За даними аналітичного інструменту BI Prozorro, бюджету таке поповнення автопарку лікарень обійшлося в понад 1,6 млрд грн.


Серед регіонів найбільше автомобілів швидкої допомоги у 2020 році  придбали у Хмельницькій (36),  Закарпатській та Київській (по 35) і Львівській (31) областях. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: швидка закупівлі

Коментарі: 1

819
inattentive:
Сьогодні, 13:56

А как же : "Больницы Полтавской области получат более 100 новых авто скорой помощи"...."Закупленные еще в марте кареты скорой помощи находились на стадионе "Ворскла" в Полтаве 4 месяца....машины почему то не могли взять на баланс."...."Станция экстренной медицинской помощи №2 – уже получила два новых спецавтомобиля....для работы в Кременчуге должны вскоре прийти из Полтавы ещё 15 или даже 16 спецавтомобилей." (из разных СМИ)
Это разве не покупки ? 


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