У Полтавській області у 2020 році не купували швидких

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Ще у квітні Кабмін дозволив купувати швидкі без аукціонів — просто звітуючи про договір за процедурою COVID-19

У Полтавській, Одеській, Кіровоградській і Донецькій областях не купували спеціалізованих автомобілів для надання екстреної медичної допомоги минулого року, повідомляє Transparency International Ukraine.





Водночас загалом в Україні за рік придбали більше спеціалізованих машин для медиків (836), ніж за чотири попередні роки разом (748). За даними аналітичного інструменту BI Prozorro, бюджету таке поповнення автопарку лікарень обійшлося в понад 1,6 млрд грн.





Серед регіонів найбільше автомобілів швидкої допомоги у 2020 році придбали у Хмельницькій (36), Закарпатській та Київській (по 35) і Львівській (31) областях.