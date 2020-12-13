Коли кременчуцькі учні підуть на зимові канікули та як навчатимуться після них

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Коли кременчуцькі учні підуть на зимові канікули та як навчатимуться після них, «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнавався у директора департаменту освіти Геннадія Москалика.





24 грудня стане останнім навчальним днем у 2020 році. 28, 29, 30, 31 грудня проходитимуть корекційні заняття у дистанційному режимі для тих школярів, хто цього потребує (індивідуальні заняття, здача конрольних робіт за перше півріччя тощо).





І з 1-го січня розпочнуться зимові канікули, які триватимуть до 17 січня включно.





18 січня діти вийдуть на навчання, до 25 січня вони навчатимуться в онлайн-форматі. І з 25 січня, якщо уряд не продовжить дію посилених карантинних обмежень, учні займатимуться у змішаному форматі, як це відбувалося у листопаді та грудні 2020 року.